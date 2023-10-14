KDV iadelerine ‘tahvil modeli’ önerisi

MİB Başkanı S. Emre Gencer, "Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, KDV alacaklarımızın kıymetinin hızla eridiği takdir edilecektir. Bu dönemde, devreden KDV sorununun çözümlenmesi öncelikli beklentimizdir. ‘KDV alacaklarının Eximbank Kredilerine yönelik bir banka teminatı haline getirilmesinin’ ya da “devlet tahvili” verilerek bu sorunun çözümlenebileceği kanaatindeyiz" dedi.KONYA (İGFA) - 1990 yılından beri tüm makine sektöründe yerli makine üreticilerinin çıkarlarını gözetmek ve yerli makine üretimini desteklemek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Makina İmalatçıları Birliği (MİB), sektörün gelişimine öncülük eden organizasyonlara katkısı sürüyor.

TÜYAP tarafından, Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) destekleri ile düzenlenen ve makine sektörünün Anadolu’daki en büyük buluşması olan MAKTEK Konya Fuarı başladı.

Fuarın açılışında konuşan MİB Başkanı S. Emre Gencer, dünyadaki zorluklara rağmen makine imalat sektörünün yılın ilk 8 ayındaki büyüme ivmesine dikkat çekerken, sektörün beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Makine yatırım harcamaları daralma eğilimine girdi

Haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanan yeni para politikası ile birlikte kredi faizlerinin hızla yükseldiğine ve buna bağlı olarak makine yatırım harcamalarının daralma eğilimine girdiğine işaret eden Gencer, "Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, KDV alacaklarımızın kıymetinin hızla eridiği takdir edilecektir. Bu dönemde, devreden KDV sorununun çözümlenmesi öncelikli beklentimizdir. ‘KDV alacaklarının Eximbank Kredilerine yönelik bir banka teminatı haline getirilmesinin’ ya da “devlet tahvili” verilerek bu sorunun çözümlenebileceği kanaatindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, “Makine ihracatımız geçtiğimiz yıl, son yılların ortalamasının da üzerinde bir artışla 25,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu büyüme ivmesini arkamıza alarak başladığımız 2023 yılı ilk sekiz ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 18,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu trendi bu yılın ikici çeyreğinden itibaren AB pazarında ortaya çıkan ekonomik yavaşlama nedeniyle önümüzdeki aylarda sürdürebilme olasılığımız zayıftır” diyen Emre Gencer, “AB Bölgesi ülkelerinde gelecek yılın ilk yarısı için de büyüme beklentileri; yüksek faizler ve Ukrayna savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle aşağı yönlü olarak sürekli revize edilmektedir. İsrail-Filistin Savaşının, enerji fiyatlarına hassas olan Avrupa bölgesindeki ekonomik sorunları derinleştirmesi kaçınılmazdır. Öte yandan, iç talebin de son dönemde yavaşlamaya başlaması sektörümüz açısından bir diğer olumsuzluktur. Nitekim makine yatırımlarında kesintisiz 12 çeyrek devam eden çift haneli büyüme dönemi 2022 yılı son çeyreğinde yavaşlamış ve yatırım harcamaları artışı yüzde 2 düzeyine gerilemiştir. Bu yılın ilk yarısında, uygulanan düşük faiz politikası ve kredilere erişimde sağlanan kolaylıklara bağlı olarak makine yatırım harcamalarında yaklaşık yüzde 7 gibi oldukça iyi bir artış yaşanmıştır” ifadelerini kullandı.

Gelecek için umutluyuz

Yaşanan tüm zorluklara rağmen gelecek için umutlu olduklarına vurgu yapan Gencer, “Finansal istikrarın sağlanması ile birlikte, gelecek yılın ortalarından itibaren tekrar güçlü bir şekilde büyümeye başlayacağımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir sanayi büyümesinin vazgeçilmez koşulu, muhakkak ki finansal istikrardır. Makine İmalatçıları Birliği olarak geçtiğimiz aylarda uygulamaya geçirilen ‘Orta Vadeli Program’ın, finansal istikrarı kısa sürede tesis edeceğine, dış kaynak akışını başlatacağına ve sanayi üretiminde nitelikli büyümenin önünü açacağına inanıyoruz. Bu mücadeleli ama umutlu olduğumuz ve faizlerin hızla arttığı bu dönemi başarıyla atlatabilmemiz için yerli imalatçılarımızın uygun koşullu kredilere erişimlerinin sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

Küresel rekabette kredi paketleriyle makine ihracatımız desteklenmeli

“Uzunca bir süredir ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek için yoğun çaba gösteriyoruz” diyen MİB Başkanı S. Emre Gencer, “Son iki yılda Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri pazarlarında, siyasi ilişkilerimizin gelişimine paralel olarak önemli mesafe kaydettik. Bu bölgedeki ülkelerin önemli bir bölümü ile görüşmelerini sürdürdüğümüz Serbest Ticaret Anlaşmalarının mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Makine ihracatımızda yeni bir atakla küresel ölçekte önde gelen ülkeler arasında yer almak istiyoruz. Bunu başarabilmemizin yolu, dış satışlarımızı Batılı ve Çinli ihracat kredi kuruluşları ile rekabet edebilecek koşullarda ihracat kredileri ile desteklemekten geçmektedir. Bu bağlamda makine ailesi olarak en öncelikli beklentimiz; Türk Eximbank’ın, en kısa sürede vade ve faiz oranları itibariyle Batılı ve Çinli kredi kuruluşları ile rekabet edebilecek kredi paketleriyle makine ihracatımızı destekler hale gelmesidir. Yenilenmesini beklediğimiz diğer bir mevzuat da ‘Yerli Malı’ kullanımının özendirilmesine ilişkin düzenlemedir” şeklinde konuştu.

Daha iyisini başaracağız

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi konusunu her fırsatta gündeme getirdiklerinin altını çizen Gencer, "Avrupa Gümrük Kodu reformu, Dijital Tek Pazar gündemi, Avrupa Yeşil Anlaşması gibi temel politika alanlarında AB müktesebatına uyumda geç kalmamızın dış ticaretimizde ciddi sorunlara neden olacağı muhakkaktır. Unutmayalım ki, Gümrük Birliği ile birlikte entegre olduğumuz AB Ülkelerine ticari amaçlı ziyaretlerde dahi vize almakta zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu uygulama kuşkusuz ki ticari açıdan uygulanan birçok teknik engellemenin sadece bir örneğidir. Makine imalatçıları olarak mücadelemiz hiçbir zaman kolay olmadı. Zira biz tüm dünya ile rekabet ediyoruz. Bugün, yarım asırlık gurur duyduğumuz, ABD’ye ve Japonya’ya ihracat gerçekleştiren Türk makine markalarına sahibiz. Yarın ise daha da iyisini başaracağız. Bu biz yerli makina imalatçılarının bu ülkeye bir sözüdür” dedi.

Öte yandan, Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarda, ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından gelecek makine üreticileri, son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergiliyor.