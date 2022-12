KDV'de beyan ve ödeme son günü her ayın 28'i oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, her ayın 26’ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28’inci günü sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Her ayın 26'sında beyan ve ödeme süreleri sona eren Katma Değer Vergisi beyannameleri bundan böyle her ayın 28'i olarak değiştirildi.

Değişikliği, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.

Bugün itibariyle 6,9 milyon mükellefimiz beyanname ve bildirimlerini elektronik olarak verebildiği gibi vergi ödemelerini de elektronik ortamda yapabildiğini belirten Bakan Nebati, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirilebilmesini temin etmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 3,4 milyon mükellef ile mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, Aralık ayı itibariyle geçerli olmak üzere devreye aldıklarını duyuran Bakan Nebati, "Bu kapsamda, hâlihazırda her ayın 26’ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28’inci günü sonuna kadar uzattık. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1605930333614051330