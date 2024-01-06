KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler'den iş birliği

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kayseri Üniversitesi üst yönetimi, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Yönetimi ve Üyeleri katıldı.

Protokolde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Rektör Karamustafa, “İmzalayacağımız bu protokol üniversitemizde bayan öğrencilerimize yönelik girişimcilik kulübünün oluşturulmasında, çalışmaların yürütülmesinde değerli katkılar sağlayacak. ayseri Üniversitemizi uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren ve toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olarak tanımlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ile bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolünün özellikle kız öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğrencilerimizde özgüven ruhunun, girişimcilik ruhunun, birlikte iş yapabilme ruhunun oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum" dedi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu birliktelikler çok anlamlı. Hem sanayi ve hem de üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte olmak, aynı zamanda da sosyal etkinlikleri birlikte yapmak çok kıymetli. Bugün bu sözleşmeyle de bunların ilk adımını atmış olacağız. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, iş birliği protokolüne imza attı.