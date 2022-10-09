KAYSO’da görev dağılımı yapıldı

Geçen hafta yapılan organ seçimleri ile belirlenen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Üyeleri, görev dağılımı için sandık başına gitti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlk olarak Kocasinan İlçe Seçim Kurulu denetiminde yapılan seçimlerde; yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri seçildi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci 53 kişilik meclis üyelerinin oyunu alarak güven tazeledi.

Mehmet Büyüksimitci Başkanlığında oluşan KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu;

Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah OĞUZBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet GÜMÜŞCÜ Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet SARIALP Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Nebi DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi

Lütfü ÇARŞIBAŞI Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan BALOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan PÜSKÜLLÜ Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet EZİNÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi,

Ardından Meclis Üyesi Zühal Gözüküçük başkanlığında yapılan ilk meclis toplantısında, meclis başkanlık divanını seçildi. Tek liste ile gidilen seçim sonucunda KAYSO Meclis Başkanlığına Abidin Özkaya tekrar seçildi.

Abidin Özkaya Başkanlığında oluşan Meclis Başkanlık Divanı şu şekilde oluştu;

Abidin ÖZKAYA Meclis Başkanı

Mehmet İLGÜ Meclis Başkan Yardımcısı

Ayhan ÇATALKAYA Meclis Başkan Yardımcısı

Sedat BÖYÜK Katip Üye

Sonuçların hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Büyüksimitci, demokratik bir ortamda, sanayicilere yakışır biçimde bir seçim yaptık. Sanayicilerimiz teveccüh göstererek bize bir sorumluluk yükledi. Biz de bu sorumluluğumuzun farkındayız. Yeni dönemde sanayicilerimizin güvenine layık olmak adına var gücümüzle çalışacağız. Ben tüm üyelerimize, meslek komitesi, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum.Başta Genel Sekterimiz olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma da sizler adına teşekkür ediyorum” dedi.

İstişare kültürünün önemine vurgu yapan Büyüksimitci, “istişare kültürünü ne kadar geliştirirsek, şehrimize, ülkemize o kadar fayda sağlayacağımız inancındayız. Çalışmalarımızı bu güne kadar bu anlayış içerisinde yaptık. Yeni dönemde de inşallah bu nu artırarak devam ettireceğiz. Bu anlayış içerisinde Kayseri sanayisini bir üst seviyeye taşıma gayretinde olacağız. Sonuçların tüm üyelerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeni meclis ve yönetim kurulunda büyük oranda değişikliğe giderek daha da gençleştirdiklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Meclis üyelerimiz yüzde 34 oranında değişmiş durumda. Meslek komitesi üyelerimizin de yüzde 51’i değişmiş durumda. Aynı zamanda meclisimizin yaş ortalamasını 55’ten 50’ye düşürdük. 5 yaş gençleştirmiş olduk. Bugün oyladığımız yönetim kurulumuzda da yüzde 50 civarında bir değişim var. Toplam 11 kişilik yönetim kurulumuzda 5 yeni arkadaşımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle eski yönetim kurulu üyelerimize bugüne kadar göstermiş oldukları destekten ve yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Daha genç arkadaşlarla biraz daha dinamik bir yönetim sergilemek için böyle bir değişikliğe gittik. Önümüzdeki dönemde çok daha aktif olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu da ancak iş paylaşımını doğru yapabilirsek fayda sağlarız. Hem Kayseri’ye hem de Türkiye’ye bu dönemde fayda sağlamak önemlidir” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, Kayseri Sanayi Odası’na yakışır bir şekilde, demokratik bir ortamda seçimleri tamamladıklarını belirterek, kendisini meclis başkanlığına seçen meclis üyelerine teşekkür etti. Önümüzdeki sürecin hem Kayseri sanayisi hem de Türkiye sanayisi açısından ciddi bir süreç olduğunu açıklayan Özkaya, “Türkiye sanayisinin değişime ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sanayiciler olarak önümüzde bir takım hedeflerimiz var. Biz bu hedefleri ancak finans yapımızı değiştirmekle, kafa yapımızı değiştirmekle, en önemlisi de ürettiğimiz ürünlere yeni katma değerler ekleyerek yakalayabiliriz. Buradaki tüm sanayicilerimizin bu bilinç içerisinde olduğunu biliyorum. Karşılıklı istişare halinde şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlama gayreti içerisinde olacağız” dedi

Kayseri Sanayi Odası’nın kapılarının tüm sanayicilere her zaman açık olduğunu ifade eden Özkaya, “Meclisimizde olsun olmasın tüm sanayicilerimizin önerilerine açığız. Birlikte olursak, el ele verirsek problemleri çok daha hızlı çözeriz. Ben bu vesile ile bizlere verdiğiniz bu yükümlülükten dolayı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemin Kayseri ve ülke sanayisine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye teşekkür eden Meclis Başkanı Özkaya, “Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB Yönetiminde olması iş dünyasının sorunlarını bir üst makamlara bildirilmesi adına bizim açımızdan çok büyük şans oldu. Kendisine katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Oda olarak hem meclisimiz, hem yönetimimizle uyum içerisinde çalıştık. Yeni dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.