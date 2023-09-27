KAYSO Yılın Ahisi'ne kaftan giydirdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yılın Ahisi seçilen, İtimat Makina Onursal Başkanı duayen sanayici Necmettin Bakır’a kaftanı düzenlenen törenle giydirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

36. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında KAYSO toplantı salonunda düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Kayseri protokolünün yanı sıra sanayici ve iş insanları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak yılın Ahisini, ahilik ilkelerine sahip, dinine, bayrağına ve vatanına sadık örnek kişiyi seçmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak, İtimat Makina’nın onursal başkanı, sanayici olmasının yanında, hayırseverliği ile ön plana çıkan, değerli büyüğüm Necmettin Bakır Abimizi oybirliği ile “Yılın Ahisi” seçtik” dedi.

Necmettin Bakır’ın 50 yılı aşkın bir süredir Kayseri sanayisine hizmet ettiğini ifade eden Büyüksimitci, “Necmettin Bakır abimiz, genç yaşlarda kardeşleri ile kurduğu İtimat firması ile 50 yılı aşkın bir süredir, 400’e yakın çalışanı ile şehrimiz ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Yaklaşık 35 yıl önce ilk ihracatını yaparak, Kayseri sanayisine vizyon katmıştır. Bugün de yüzde 85 ihracat kapasitesi ile çalışmakta olup, ülkemizin gelişimine çok büyük destek sağlamaktadır” diye konuştu.

Necmettin Bakır ve ailesini tebrik eden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “Bu anlamda sanayimize yıllardır hizmet veren, Ahilik Kültürüne uygun yaşamış ve yaşamaya devam eden, Ahiliğin gerektirdiği tüm vasıflara haiz olan, değerli büyüğümüz, duayenimiz, Sayın Necmettin Bakır’ı ve buraya kadar teşrif ederek bizleri onurlandıran, hayırseverlikleri ile örnek olan çok değerli ailesini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim Necmettin abime ve değerli ailesine hayırlı uzun ömürler versin”

Ahilik geleneği ile gurur duyduklarını ifade eden Büyüksimitci, “Biz Ahilik geleneğimizle gurur duyuyoruz. Hakkıyla üretmek, hakça paylaşmak, kardeşçe yaşamak, hepimizin yegane gayesidir. Ahiliğin temellerinin atıldığı Kayseri’de Ahilik Kültürü’ne her zamankinden daha çok sahip çıkağız. Ahi Evran-ı Veli; “Hak ile Sabır Dileyip Bize Gelen Bizdendir, İlim, Akıl ve Ahlak ile Çalışıp Bizi Geçen Bizdendir” demiş. Biz de bu çağrıya kulak vererek, Ahilik anlayışı içerisinde şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha fazla gelişip kalkınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ahilik geleneği ile üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayici ve işadamlarını tebrik eden Büyüksimitci, “Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, yüzyıllardır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf, sanatkâr ve iş insanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek programda birer konuşma yaparak, KAYSO Yönetimi tarafından yılın ahisi seçilen Necmettin Bakır’ın isabetli bir seçim olduğunu belirterek, Necmettin Bakır ve ailesini tebrik etti.

Kaftan giyme ve şed kuşanma töreni sonrası konuşan Yılın Ahisi Necmettin Bakır ise, “Bizler İtimat ailesi olarak 1970 yılından bu yana doğruluk, iyi ahlak, kardeşlik ve dürüstlük ilkesi ile 50 yılı aşkın bir süredir bu günlere geldik. Beni Yılın Ahisi olarak gören ve seçen, Kayseri Sanayi Odamızın değerli Başkanına ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum” diye konuştu.