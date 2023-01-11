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KAYSO Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

EKONOMİ 11.01.2023, 08:45
KAYSO Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

KAYSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyelerini buluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, küresel ekonomide son 10 yılın en düşük büyümesinin yaşanacağını belirterek, “Pandeminin olumsuz etkileri daha bitmeden Rusya –Ukrayna savaşına bağlı oluşan yüksek enerji ve hammadde fiyatları ile birlikte artan enflasyon ve faizler bu tezimizi doğrulamaktadır. Her ne kadar ülkemiz 2022 yılını dünyadan ayrışarak yüzde 5-5,5 gibi bir büyüme rakamları ile kapatacak olsa da bu büyüme ülkemiz için risklerin bittiği anlamına gelmemektedir. 2023 yılında iyimserliği elden bırakmadan, temkinli olmalıyız” dedi.

Önümüzdeki günlerde sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapılması yönünde bir beklenti olduğunu dile getiren Özkaya, enerjide yapılacak indirimlerin ülkemizin pozitif ayrışmasına, ihracatına, istihdamına ve uluslararası pazardaki payının artmasına katkı sağlayacağını söyledi. Özkaya, yeni ekonomi modeli çerçevesinde politika faizlerinin yüzde 9’lara kadar düştüğünü ve bunun da üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve sürdürülebilirlik açısından oldukça uygun bir oran olduğunun altını çizdi.

Sanayicinin finansmana erişimde bir takım zorluklar yaşadığına da değine Özkaya, “Banka mevzuatının basit, anlaşılabilir, değişik kesimlerce farklı yorumlanmayacak şekilde sadeleştirilmesi ve çok fazla değişikliğe gidilmeden üretim, yatırım, istihdam ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek, krediye ulaşım kolaylaştırılmalıdır” diye konuştu.

Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, geçmiş dönemde hayatını kaybeden sanayici ve işadamlarına Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Pandemi sonrası dünya piyasalarının hızlı bir toparlanma yaşadığını ancak Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte küresel büyümenin aşağı doğru revize edildiğini dile getiren Büyüksimitci, üçüncü çeyrekten itibaren, küresel ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle dış talep ve sanayide ivme kaybı yaşandığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin ise 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüyerek, üst üste 9 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Ülke olarak 2022 yılını inşallah yüzde 5 civarında bir büyüme ile tamamlamış olacağız. Hatta bir miktar da geçebiliriz. 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde güçlü büyüme performansını sürdürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“2023 yılında dünyayı zorlu bir süreç bekliyor” diyen Büyüksimitci, “Ülke olarak biz de küresel ölçekte yaşanan zorluklardan ister istemez etkileneceğiz. Ancak, 2023 yılının ikinci çeyreğinden sonra, küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmasını ümit ediyor, özellikle ihracat tarafındaki kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz. Dünyadaki gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansımalarını en aza indirmek için, ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırarak, inşallah hep birlikte yeni rekorlara imza atacağız” diye konuştu.

Asgari ücret desteğinin istihdam ve üretime olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim de taleplerimiz arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin hafifletilmesini çok önemli görüyoruz. Bu destek, istihdama ve üretime olumlu katkı sağlayacaktır. Yine taleplerimiz arasında yer alan işe yeni alınan kadın ve gençler ile mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlara yönelik SGK prim teşvikinin geçerlik süresi 31.12.2023’e uzatıldı, İmalat sanayi ve bilişim sektöründe ilave istihdama yönelik teşviklerin geçerlik süresinin de 1 yıl uzatılacağı bilgisini aldık. Tüm bu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Avrupa Birliği'nin, sınırda karbon uygulamasına 1 Ekim 2023'ten itibaren başlanacağını duyurduğunu hatırlatan Büyüksimitci, "Özellikle karbon emisyonu yüksek sektörlerimizin bir an önce gerekli adımları atması gerekiyor. Aksi takdirde ticaretimiz ciddi zarar görecektir. Bu süreçte hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Aksi takdirde bunun bedelini özellikle ihracat yaparken ödemek zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, “Kayseri sanayisi üst üste rekorlar kırıyor. İhracatımızda da geçen yıla göre yüzde 10’un üzerinde bir artış var. 2022’yi 4 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağız. Bu da yeni bir rekor demektir” dedi.

Büyüksimitci, güçlü bir Türkiye için sanayiciler olarak 2023 yılında da üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Devletimizden de sanayicilerimizin maliyetlerini yükselten ve büyümelerinin önünde engel oluşturan yüklerin kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Odamız iştiraklerinden KİM Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Murat Sert, çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. 

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