KAYSO ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı ihracat verileri açıklandı. Açıklanan verileri değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin eylül ayı ihracatının geçen aya göre yüzde 0,51 oranında artarak, 301 milyon 312 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İhracatta geçen yılın ilk dokuz ayına göre yüzde 8,74 oranında bir azalma olduğunu açıklayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin 2023 yılı ilk dokuz ayı toplam ihracat rakamının 2 milyar 675 milyon 174 bin dolar olduğunu açıkladı.

Ağustos ayında Kayseri’den 150 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracata en yüksek katkı yapan sektörlerin başında mobilya sektörü olduğunu, ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini belirterek, en fazla ihracat yapılan ülkeleri ise, Irak, Almanya ve ABD olarak sıraladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kayseri olarak geçtiğimiz yıl iller arası sıralamada 11. sıradaydık, bu sene 10. sıraya yükseldik. Bunun yanı sıra ihracatımızın yarısı kadar ithalat yapan bir iliz. Bu anlamda cari açığa pozitif katkı sağlıyoruz. İhracat pazarlarında maalesef geçtiğimiz aylara göre görünür bir iyileşme yok. Küresel ticaret anlamında durgunluk devam ediyor ama biz yılsonuna kadar kayıplarımızı telafi etmek için gayret gösteriyoruz. Hem ihracatçılarımızın gayreti hem de devletimizin destekleri ile en azından geçen yılki rakamları yalayacağımıza inanıyorum. İhracat performansımızın giderek artmasını temenni ediyor, katkı sunan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum”