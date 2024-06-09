KAYSO'dan yeni üyelerine berat

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni düzenlendi. KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yeni üyelere üyelik beratları takdim edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantıda Kayseri Sanayi Odası’nın tarihçesi ve işleyişi hakkında bilgi veren (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası’nın 1966 yılında temellerinin atıldığını ve 2 bin 200 üyesini dünyaya bağlayan bir köprü niteliğinde olduğunu söyledi.

Üretimde verimliliği artırmak ve dijital dönüşüm süreçlerinde işletmelere destek olmak amacıyla Kayseri Model Fabrika’yı kurduklarını ifade eden Başkan Büyüksitmici, “Kayseri Model Fabrika, işletmelerimizde yalın üretim tekniklerini kullanarak israfı en aza indirmek için örnek üretim hatları oluşturarak imalat sanayi işletmelerinde verimlilik, dijitalleşme ve enerji verimliliği gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Bu güne kadar 120 projeyi tamamladık. Bu projelerde günlük yüzde 40 ila yüzde 240 arasında üretim artışı, 12 milyon doların üzerinde de tasarruf sağlandı” dedi.

Başkan Büyüksimitci, KAYSO bünyesinde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ofisleri kurarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının yanı sıra Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İkiz Dönüşüm alanlarında üyelerine hizmet verdiklerini söyledi.

Oda olarak üyelerinden gelen bir çok konuyu takip ederek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Sanayimizi Türkiye’de belli bir konuma getirdik. Daha da yukarılara taşımak adına el birliği ile hareket ederek, istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

Son olarak şehrimize iki OSB daha kazandırmak için çalışma yürüttüklerine değinen Başkan Büyüksimitci, “Bunlardan bir tanesi Uzay Havacılık Ve Savunma Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bir diğeri de Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Her iki OSB’miz için ön talep alıyoruz. Projemiz olgunlaştığı zaman detaylarını sanayicilerimizle paylaşacağız” şeklinde konuşmasını tamamladı.