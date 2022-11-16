KAYSO'dan resesyon mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İstanbul’da yaşanan terör eyleminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyip, “Her türlü terör eylemlerini nefretle kınıyoruz. Devletimizin bu hain saldırı ile vereceği her türlü kararın arkasındayız. Bu alçaklar birliğimizi, bütünlüğümüzü bozamayacaklar” dedi.

Küresel ekonomide yaşanan yavaşlamanın etkisinin giderek daha belirgin hale geldiğini ifade den Özkaya, “Başta Avrupa ve Amerika’da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan resesyon sinyallerinin, özellikle ihracat tarafından olumsuz etkileri hissedilemeye başlanmıştır. Bu durumu sektör temsilcilerimizin son aylarda yurtdışı siparişlerin azalması, ötelenmesi ya da iptali gibi serzenişlerinden anlıyoruz. Kış aylarının da bu tempoda geçeceğini düşünürsek, işletmelerimizin bir takım önlemler almaları hayati öneme sahiptir” dedi.

Firmaların özellikle son 1,5 yılda enerji, hammadde ve iş gücünde oluşan beklenmedik fiyat artışları ile karşılaştıklarını kaydeden Özkaya, mevcut finansman ihtiyacına ilaveten EYT’den dolayı oluşacak kıdem tazminatı yüklerinin de firmaları zor durumda bırakacağını belirterek, işletmelerin bu süreçte alternatif ödeme araçları ilde desteklenmesi ve bu desteklerin piyasa koşullarına göre yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Enflasyon muhasebesinin zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Özkaya, “Yüksek enflasyon nedeni ile firmalarda fiktif karlılıklar oluşmuş olup, üretileni sattığımız zaman tekrar aynı birimde yerine koyamayacağımız bir malın vergisini ödüyoruz. Buda işletmelerimizin mali yapılarında bozulmalara sebebiyet vermektedir. Hepimiz biliyoruz ki, istihdamda, ihracatta, vergi geliri de ayakta kalan işletmelerle mümkündür” diye konuştu.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör olayında hayatı kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan bu alçakça saldırıyı lanetlediklerini kaydeden Büyüksimitci, “Kimden ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler, asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Ülkemizde huzur ve barış ortamını bozmak isteyenlere milletimiz bu güne kadar sağduyusuyla en güzel cevabı vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Şu çok iyi bilinmelidir ki; bu hainler milletimizi asla yıldıramayacak, sindiremeyecek ve diz çöktüremeyecektir. Devletimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru mücadelede bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da atacağı her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bizlerin de sanayiciler olarak bu hainlere ve destekçilerine karşı en güzel cevabımız, daha çok üretmek, yatırım yapmak, ihracat yapmak ve daha fazla istihdam sağlamak olacaktır” dedi.

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG’un seri üretime başladığını anımsatan Büyüksimitci, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde TOGG’un yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ve ilk aracın 29 Ekim tarihinde banttan indiğini hatırlatarak, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcileri başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Küresel ekonomilerde önümüzdeki dönemde ortaya çıkma olasılığı yüksek olan, durgunluk ve uzun süreli yüksek enflasyonun ülkemizin ihracat kapasitesini daralttığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Avrupa ve Amerika başta olmak üzere küresel ekonomideki yavaşlamanın Türkiye’nin ihracatına etkisi de giderek belirginleşmeye başladı. Avrupa ve ABD ekonomilerindeki yavaşlama nedeniyle yurt dışındaki bazı müşterilerin Türkiye’ye verdikleri siparişleri ötelediklerini, bazılarının ise siparişi iptal ettiğini görüyoruz. İhracatımızın yüzde 50’sini Avrupa ülkelerine yaptığımızı düşünürsek, AB ülkelerindeki yavaşlamanın etkisini önümüzdeki dönemde daha çok hissedeceğiz” dedi.

Finansmana erişim noktasında reel sektörün zorluklarının artarak devam ettiğini belirten Büyüksimitci, “Üretime devam edebilmemiz için finansmana ulaşmamız gerekiyor. Bunun içinde işletme sermayesi açığını kapatabilecek nitelikte yenilikçi finansman araçlarına ihtiyacımız olduğu açıktır” diye konuştu.

Enflasyon muhasebesinin zorunlu hale geldiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “İşletmelerimiz, yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan kârların vergilendirilmesi ile karşı karşıyadır. Şu anda işletmelerimizin bilançoları gerçek değerlerini yansıtmıyor. Öz sermayesi güçlü olan firmalar, sermayeleri eridiği halde yüksek enflasyon nedeniyle kar etmiş gibi görünüyor. Bu durum mali yapılarda zayıflamaya yol açarken, üretim ve istihdam kapasitemizi de zayıflatıyor. Mevzuatta yer almasına rağmen ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının bu yılı kapsayacak şekilde bir an önce yürürlüğe girmesi gerekir. Ekonomi yönetiminin, Türk iş dünyasının bu haklı talebini dikkate alacağına inanıyoruz”

Amerika seyahati hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Büyüksimitci, “Ülke olarak toplam dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde bir, ihracatından aldığımız pay ise yüzde birin altında. Amerika’da devasa bir pazar var. Eğer yönümüzü Amerika’ya doğru çevirmeliyiz. Mutlak suretle Amerika pazarında olmamız gerekiyor. Ürünlerimizin kalitesinden şüphemiz yok. Avrupa’ya satış yapabiliyorsak Amerika’ya da çok rahat satarız. Orada Türk işadamlarına her türlü desteği veren Şikago’da kurulu TOBB Ticaret Merkezimiz var. Amerika pazarına girmek isteyen sanayicilerimiz, bu merkezimizden her türlü desteği alabilir. Bu konuda Oda olarak bizde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Karamsarlığa kapılmak hiçbir sanayici ve işadamına yakışmaz. Evet, dünya piyasalarında bir durgunluk var