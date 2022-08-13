KAYSO'dan 'GES' yönetmeliği tepkisi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 11.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”ndeki düzenlemenin sanayicileri mağdur edeceğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

12 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği”nde, sanayicilere lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma imkanı sağlandığına ve ihtiyaç fazlası elektriğin YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere 10 yıl süre ile satın alınabildiğine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, 11 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelikteki düzenleme ile tüketim fazlası enerjinin bedelsiz olarak sisteme verileceğini, bu durumun da büyük mağduriyetlere yol açacağını ifade etti.



Yapılan düzenlemeden rahatsız olan çok sayıda sanayicinin kendilerine ulaştıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Çok sayıda sanayicimiz bu konuda bize ulaşarak mağduriyetlerini dile getiriyor. 2019 yılında yayımlanan yönetmeliğe istinaden kredi çekip, borçlanarak yatırım yapan sanayicilerimiz oldu. Kredi ödemesini yapamayan sanayicilerimizin mevcut imalatları da sekteye uğrayacaktır. Yapılan düzenleme ile GES yatırımı yapan yatırımcılar tüketim fazlası enerjiyi bedelsiz olarak YEKDEM’e aktarmak durumunda bırakıldı. Söz konusu düzenleme, 11 Ağustos 2022 tarihinden önce yatırım yapanları kapsamamalıydı. Bu konuda sanayicilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde talebimiz var. Kaldı ki enerji ithalatı Türkiye’nin cari açığının büyük bir kısmını oluşturuyor. Yeşil dönüşüm konusunun sıkça konuşulduğu günümüzde üretimi artırmak ve teşvik etmek adına çaba göstermemiz gerekirken, hem yeni yatırımcıları caydırıcı hem de önceden yatırım yapanları zora sokacak bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesi ülkemizin ve yatırımcılarımızın menfaatine olacaktır diye düşünüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.