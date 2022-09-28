KAYSO'da 'Yılın Ahisi' Mustafa Dener kaftanı giydi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yılın Ahisi seçilen, KAYSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Dener Grup Yönetim Kurulu Başkanı duayen sanayici Mustafa Dener’e kaftanı düzenlenen törenle giydirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında KAYSO toplantı salonunda düzenlenen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri protokolünün yanı sıra sanayici ve iş insanları katıldı.

Törende konuşan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksmitci, Ahilik kültürünün yaşadığı ve yaşatıldığı Kayseri’de yaşamaktan mutlu olduğunu belirterek, “Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl çok değerli büyüğümüz Mehmet Kabak Ağabeyimizi Yılın Ahisi seçmiştik. Bu yıl da, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak; Ahilik özelliklerini fazlası ile kendisinde barındıran, 30 yıldan fazladır çalışma hayatımda kendisini örnek aldığım, değerli büyüğüm Mustafa Dener ağabeyimizi oybirliği ile seçtik” dedi.

Mustafa Dener’in ülkenin gelişimine çok büyük katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Sayın Mustafa Dener, 12 yaşında çıraklık ile başladığı iş hayatında, ülkemizde üretilmeyen makinaların ilk üretimini yapmak, hem yurtdışına döviz çıkışını engellemek, hem de ihracat yaparak döviz girişi sağlamak gibi bir vizyon ortaya koymuştur. Bugün de ülkenin ihtiyacı olan ve yurtdışından paranızla bile alınamayacak takım tezgâhlarının üretimini yapmakta ve ülkemizin gelişimine çok büyük katkı sunmaktadır” diye konuştu.

Mustafa Dener ve ailesini tebrik eden Büyüksimitci şunları söyledi: “Bu anlamda sanayimize yıllardır hizmet veren, Ahilik Kültürüne uygun yaşamış ve yaşamaya devam eden, Ahiliğin gerektirdiği tüm vasıflara haiz olan, Değerli büyüğümüz, duayenimiz Sayın Mustafa Dener’e ve buraya kadar teşrif ederek bizleri onurlandıran, hayırseverlikleri ile örnek olan değerli ailesini canı gönülden tebrik ediyorum.”

Başkan Büyüksimitci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: Sanayiciler olarak Ahilik anlayışı içerisinde şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin daha fazla gelişip kalkınması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Yine Ahilik geleneği ile üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm sanayici ve işadamlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, yüzyıllardır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum”

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ise, Kayseri Sanayi Odası’nın Ahilik anlayışı içerisinde 50 yıldan fazladır Kayseri sanayisinin temsilcisi ve sesi olmaya devam ettiğini belirterek, KAYSO tarafından Yılın Ahisi seçilen Mustafa Dener’i tebrik etti.

Daha sonra kürsüye gelen Kayseri’nin Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ahilik kültürünü en iyi yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunu belirterek, “Şehrimizde ‘Müşteri velinimetimizdir’ olgusunu en iyi uygulayan bir esnaf ve ticaret kesimimiz var. Paylaşımcı ve hayırsever kimliğimizde Ahilik kültüründen gelmektedir. Bugün Sanayi Odamız tarafından Yılın Ahisi seçilen değerli büyüğümüz Dener Makine sahibi Sayın Mustafa Dener’i tebrik ediyorum. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Biz Mustafa Amcam gibi nice büyüklerimizin hayır öğütleriyle büyüdük. Çok şey öğrendik ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Şimdi de öğrendiğimizi yaşamak, yaşadığımızı yaşatmak ve değer yargılarımızı geleceğe aktarmak konusunda bizlere önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Kayseri’nin Ahiliğin yaşatıldığı merkez vilayetlerin başında geldiğini belirterek, “Kayseri zenginliğinden utanan insanların yaşadığı bir il. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Çünkü malını kendi malı değil, milletin malı olarak görüyor. Sanayi Odamız tarafından Yılın Ahisi seçile Mustafa Dener Bey’in 60 yıllık hayatı hayır ve hasenatla geçmiş. Allah hepimize böyle bir ömür yaşatsın. Geldiğim günden beri ismini en az 20 yerde duydum. Mutlaka tanımalısınız, iş yerlerini ziyaret etmelisiniz dediler. Bunu zenginliğinden ötürü mü söylediler, asla. Yaşadıkları ömrü kendileri için değil, koca bir memleket için yaşadıkları için. Özümüzde var olan Ahilik değerini hep beraber yaşatmaya devam edeceğiz. Yeri gelecek zorluklar içerisinde yaşayacağız ama asla haksızlığa müsaade etmeyeceğiz. Ahilik budur. Mustafa bey zamanında zorluklara katlanmasaydı bugün buralarda olmazdı. O kadar kişi ekmek yemezdi. Aslında hepimizin derdi gelecek nesillere bir şeyler bırakmak. Ben bu anlamda sadece sanayideki başarı ile değil, aile yaşantısıyla da bizlere örnek oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah kendilerine uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin” dedi.

Kaftan giyme ve şed kuşanma sonrası konuşma yapan Yılın Ahisi Mustafa Dener ise, “Taksan’ı almadan önce bir gün oğlum geldi, baba burayı alalım dedi. Sonrasında 15 temmuz oldu ve yirmi gün sonra ihale vardı. Kısmetmiş, aldık Taksan’ı. Herkes bu dönemde yatırım yapılır mı diyordu, oğlum acaba almasak mı diyordu. Bende oğluma, asıl şimdi, böyle günlerde devlete vatana hizmet etmek gerektiğini söyledim. Çok mutluyum. Ülkeme ve şehrime Taksan’ı tekrar kazandırdım. Taksan, Hyundai ve Samsung ile aynı gaye ile kurulmuş. Bugün diğer markalar dünya devi ancak Taksan’ın kıymeti bilinmemiş. Ben şimdi oğluma ve firmadaki çalışan arkadaşlarıma size sekiz saat uyku haram diyorum. Hyundai ve Samsung’u geçmeniz lazım. Eğer burası bize nasip olduysa, hakkını vermeliyiz” diye konuştu.