KAYSO'da seçime geri sayım

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) 2018/2022 dönemi son meclis toplantısı KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya, meclis, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantının açılış konuşmasının yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, seçimden önceki son meclis toplantısını yaptıklarını hatırlatarak, “Son dört yıl içerisinde birçok sorunla mücadele ettik. Sizlerin katkısı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci’nin de gayretleri ile sorunlarımızı üst kuruluşumuz olan TOBB’a ve ilgili mercilere ilettik. Gayret ve desteklerinden dolayı Sayın Büyüksimitci Başkanımıza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Meclis üyelerine de teşekkür eden Özkaya, “Bu dönemde çözdüğümüz ya da çözemediğimiz konular oldu. Bazı konular da takip aşamasında. İnşallah bundan sonra seçilecek yönetim kurulumuz bu konuları takip edecektir. Bu güne kadar meclisimize devam eden ve katkı sunan yönetim kurulu üyelerimize, meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Terörle mücadelede canlarını feda eden şehitlerimize rahmet dileyerek konuşmasına başlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, son dört yıllık dönem içerisinde hayatını kaybeden sanayici ve iş insanlarına da Allah’tan rahmet diledi.

İş dünyasına verdiği katkılardan dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Büyüksimitci, “Tüm dünyanın etkilendiği finans krizlerinden Covid belasına, Rusya-Ukrayna savaşından, tedarik zincirinin bozulmasına kadar birçok sorun yaşadığımız bu dönemde de bizlere sonsuz destek veren, derdimiz ile dertlenen, sorunlarımızın çözümü için gece gündüz demeden çaba gösteren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na iş dünyamıza verdiği katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

1 Ekim Cumartesi günü Oda Organ Seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Büyüksimitci, “Tüm üyelerimizden azami oranda katılım bekliyoruz. Odalarına sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu zor dönemde Oda olarak tüm üyelerimiz ve organlarımızla çok ciddi çalışmalar yaparak, başarılı işlere imza attığımıza inanıyoruz. Takdir siz sanayicilerimizin olacak” diye konuştu.

Geçtiğimiz dönemdeki desteklerinden dolayı tüm üyelerine teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, “Yeni dönemde aramızda olmayacak arkadaşlarımız olabilir. Desteklerinden dolayı öncelikle yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarıma, siz değerli meclis üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada bir başarı varsa bu sizlerin başarısıdır. Eğer başarısızlık var ise bu da benim başarısızlığımdır. Biz de sizlere layık olma adına var gücümüzle çalıştık, inşallah önümüzdeki dönemde beni bu göreve layık görürseniz, canla, başla çalışmaya gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Büyüksimitci, önümüzdeki dönemde de tüm üyeleri ile birlikte, ortak akılla hareket ederek, Kayseri sanayisini bir üst seviyeye taşıma gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantının sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya, katkılarından dolayı meclis üyelerine plaket takdimi gerçekleştirdi.