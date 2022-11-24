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Kayserili oda ve borsa başkanlarından TOBB'a ziyaret

EKONOMİ 24.11.2022, 12:15
Kayserili oda ve borsa başkanlarından TOBB'a ziyaret

Kayseri’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsa Başkanları, Ankara’ya çıkarma yaptı. 1 Ekim’de gerçekleştirilen seçimler sonrası güven tazeleyen Oda ve Borsa Başkanları yeni yönetim ve Meclis üyeleriyle birlikte TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek tam destek verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Develi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Naim Yavuz ve Yahyalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Aydın, Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Üyeleriyle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.​​

TOBB Sosyal Tesislerinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ziyarette Başkanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri tek tek söz alarak kendilerini tanıttı.

 Ziyarette yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini ileten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi; “Türkiye’nin en demokratik kurumundasınız. Sizler zorlu süreçlerden geçerek seçildiniz. Temsil sektöründe lider sizsiniz. 4 yılı dolu dolu geçirin. TOBB olarak Bizim görevimiz avukatlık. İş dünyasından gelen sıkıntıları, dertleri öğrenip yetkili makamlara iletmek ve takip etmektir. Bizimki Allah Rızası için dertleri ve sıkıntıları anlatmaktır. Pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülke Türkiye’dir. Sahadan iletilen sorun çözümünde yüzde 97 başarı elde ettik. Allah bütün başkanlarımızdan razı olsun. Biz kamu adına görev yapıyor, oda ve borsalarımızda 5 yıldızlı hizmet veriyoruz. Paris ve Londra’daki odalarda nasıl hizmet veriliyorsa Kayseri’deki odalarımızda aynı hizmet veriliyor. “

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da “ Yeni dönemde yönetim ve meclis üyelerimizle birlikte yanınızda olduğumuzu belirtmek için buradayız. Siz Erciyes Dağı gibi her zaman bizim arkamızdasınız. Rifat Hisarcıklıoğlu ismi hem ulusal hem de uluslararası bir markadır. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizin talimatlarınız doğrultusunda canla başla çalışmaya şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Sizin enerjinizden güç alıyoruz. Siz bizim gür sesimizsiniz. 4,5 yıl başarılı bir dönem geçirdik. Allah varlığınızı daim etsin. Başımızdan eksik etmesin. Hayırlı uzun ömürler versin. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bizlerde her zaman sizin yanınızdayız. Kıymetli başkanıma heyetimize göstermiş olduğu yakın ilgiden ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. “ ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de “Seçimlerimizi demokratik bir ortamda yaparak, sanayicilerimizden önümüzdeki dönem içinde icazet aldık. Bugünde yeni yönetim ve meclisimizle Rifat Başkanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek için kendilerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Kendisi hakikaten bize bunca yıldır yaptığı başkanlık döneminde verdiği hayır öğütleri, doğru kılavuzluk ve liderlikle bizim de şehirlerimizde doğru işler yapmamıza vesile oldu. Allah kendisinden razı olsun. Yeni dönemde de Sayın Başkanımızın önderliğinde birlik beraberlik içerisinde, istişare ile hem şehrimiz hem ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Başkanımızdan aldığımız güç ve destekle şehrimizin daha da gelişip kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağız. Sayın Başkanımıza göstermiş olduğu yakın ilgi, alaka ve sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “ 2022-2026 döneminde Kayseri Ticaret Borsası yönetimimizle yanınızdayız. Yeni dönemde yine Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızı liderimiz olarak görmek istiyoruz. Biz Kayseri Ticaret Borsası Meclisi ve Ankara delegelerimiz olarak Rifat Beyi tekrardan aday gösterdik. Liderimizi çok seviyoruz. Kayserili olması hasebiyle, iş dünyasına, pandemi sürecinde ülkemize katmış olduğu değerlerden dolayı kendisine minnettarız. İnşallah yeni dönemde de Rifat Başkanımızı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak görmek istiyoruz. Desteklerimizi de ifade etmek istiyorum”

Ziyaret sonunda Kayserili oda ve borsa başkanları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ipek halı hediye etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

KAYSERİ HEYETİ ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Oda ve Borsa Başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu ve meclis üyeleri Ankara ziyaretinin ikinci gününde de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etti. Kayseri heyeti, Atanın huzurunda saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnetle andı. Cumhuriyet kazanımları için şükranlarını sundu.

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