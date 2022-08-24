Kayseri Valisi'den İncesu OSB mesaisi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti İle kahvaltıda bir araya geldi. Tarihi Karamustafa Paşa Kervansarayında gerçekleştirilen kahvaltıya Çiçek’in yanı sıra İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İncesu OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ilçe kaymakamlıkları, OSB’ler, Ticaret Odası ve Sanayi Odası, hep birlikte bir turizm seferberliği başlattıklarını söyledi. Kayseri’nin değerlerini, coğrafi ve kültürel özelliklerini tüm Türkiye’ye tanıtıp, dünyadan insanların buralara gelip kültürü görmelerini istediklerini kaydeden Çiçek, "Biz de OSB yönetimi olarak bölgenin turizmi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Turizm noktasında kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Hepimiz bir turizm elçisi gibi çalışacağız. Sosyal medyada olacağız, tanıtımında olacağız. Hiçbirimiz, bu benim işim değil demeyeceğiz. Gayretimiz tamamen İncesu’yu tanıtabilmek.” dedi.

Vali Çiçek’ten sonra söz alan İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ise sanayiciliğin sadece üretmek ve istihdama katkı sağlamak değil, sosyal sorumluluk çerçevesinde kazandıklarını çevre halkıyla paylaşabilmek olduğunu vurgulayarak; “Sanayicilerimizi de yatırıma davet ediyoruz. İncesu Organize Sanayi Bölgemiz 12,5 milyon metre kare alana sahip. Her yönüyle alt yapısı hazır bir bölge. Burada şunun da müjdesini vermek isterim. Gerçekten üretime, ihracata, kg fiyatı 50 dolar üzerinde yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize bedava arsa sözü veriyoruz. Buradan onlara da çağrıda bulunmak istiyorum.” diye konuştu.

Buradan Tarihi Karamustafa Paşa Kervansarayı'nın yanında bulunan Arasta Çarşısı’nda yapılan düzenlemeleri inceleyen Vali Çiçek, çarşı esnafını tek tek gezerek sohbet etti.

Vali Çiçek, son olarak İlçede restorasyonu devam eden Agios Dimitrios Kilisesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Burada da bir konuşma yapan Çiçek, Önümüzdeki bahar bambaşka bir İncesu olacağını vurgularken “Agios Dimitros Kilisesi içerisindeyiz. Valiliğimizin sağladığı finansmanla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten inanılmaz, içeride muhteşem resimlere rastlıyoruz. Anadolu ‘da bu kadar iyi korunmuş resimler bulmak zor. Çok kısa bir süre sonra kent müzesi olarak faaliyet gösterecek olan bu yapının içerisindeki çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini görmek beni çok mutlu etti. Bu vesile ile desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’na, İl Kültür Turizm Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.