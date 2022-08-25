Kayseri Ticaret Odası üyelerini dijital ticarete taşıyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından yürütülen “Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi” başladı. 15 ay sürecek proje kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nda Kayseri E-ticaret ve E-ihracat Danışmanlık Ofisi kurulduğunu belirten Başkan Ömer Gülsoy, Odamız üyesi firmalara e-ticaret ve e-ihracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti ile firmalarda istihdam edilen 120 kişiye uzmanlık ve yöneticilik eğitimi vereceğiz. 31 Ağustos tarihine kadar başvurular devam edecek. Tüm üye firmalarımızı sınırlı kontenjanın olduğu projeye başvuru yapmaya davet ediyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası’nın yürüttüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi” ile üretici KOBİ üyelerimizin e-ticaret ve e-ihracat alanında nitelikli şekilde desteklenmesi planlanıyor.

Proje kapsamında, Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı, Mobilya imalatı sektörlerindeki 120 üretici KOBİ firmanın ilgili personeli e-ticaret ve e-ihracat konularında kapsamlı eğitimler alacak. Bu sektörlerdeki 20 firma da 4 ay sürecek kapsamlı profesyonel danışmanlık desteğinden faydalanacak. Ayrıca KTO bünyesinde kurulan “Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi” tüm üyelere e-ticaret ve e-ihracat konusunda destek verecek.

Proje ile üye firmaların ticari kapasitelerinin artırılması, yeni satış kanallarının oluşturulması, Şehrimizin ihracatının artırılması ve ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

15 ay sürecek proje konusunda açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “Sanayi Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Finansmanı ile Kayseri e-ticaret, e-ihracat danışmanlık ofisi projesini hayata geçiriyoruz. Kayseri Sanayi Odamızın da ortak olduğu bu proje ile şehrimizdeki firmalara e-ticaret, e-ihracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da 4 yıldır bütün üyelerimize hep şunu söylüyoruz. Mutlaka ne alıp satıyorsanız ne üretiyorsanız bunların her birini mutlaka dijital platformlara taşıyın. Dijital platformlarda olmanız gerekiyor. Çünkü değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Pandemi de e-ticaret, e-ihracatın, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ispatlamış oldu. Pandemi yılı olan 2020 ve 2021 yılı dijitalleşmenin ön sıraya geçtiği yıllar olarak hatırlanacak diye düşünüyorum. Belki de pandeminin de önüne geçecektir. Bu projeyle birlikte 120 kişiye eğitim verilecek. 20 firmamıza danışmanlık hizmeti alacak. Sanayi Odamız ile birlikte kurumumuzdan 10 mentor yetişecek ve 15 ay boyunca sürdürülebilir bir eğitim programı olacak. 31 Ağustos tarihine kadar başvurular devam edecek. Tüm üye firmalarımızı sınırlı kontenjanın olduğu projeye başvuru yapmaya davet ediyorum.” dedi.

Ticaretin merkezi olan Kayserimizin dijital ticaret kanallarında da hak ettiği yeri alması için proje geliştirmeye ve bu projelerimizi hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Gülsoy, “Sürekli yapılan eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yanında, Kalkınma ajansı desteği ile başladığımız projemiz ile üyelerimizin e-ticaret ve özellikle e-ihracat konusunda kapasitesinin artırılmasının hedefliyoruz. “ açıklamasında bulundu.