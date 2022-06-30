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Kayseri Ticaret Odası'ndan 'asgari' istek

EKONOMİ 30.06.2022, 13:19
Kayseri Ticaret Odası'ndan 'asgari' istek

Asgari ücretin mutlaka güncellenmesi gerektiğini belirten Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, enflasyon karşısında kayıpların telafi edilmesi noktasında verilecek ücret ve maaşların önem arz ettiğini söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeleri, küresel sorunların sektörlere yansımaları ve iş dünyasının yaşadığı zorlukları değerlendirdi. 

Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri,  MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, TOBB Kayseri Kadın Girişimci Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Tural, Meclis üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

“SAVAŞ KÜRESEL TOPARLANMAYI GECİKTİRİYOR”

Rusya-Ukrayna savaşında 4 ayın geride kaldığını, savaşın süresinin uzayacak gibi göründüğünü ifade eden Başkan Gülsoy, “Enerji, gıda ve emtia piyasalarını olumsuz etkileyen savaş, maalesef küresel toparlanmayı da geciktiriyor. Ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor.” diye konuştu.

Küresel ekonomide önemli bir dönüşümün gerçekleştiğini, her an her yerde, bir değişimin söz konusunu olduğunu belirten Başkan Gülsoy, daha verimli ve katma değerli üretim için dijitalleşmeyi sağlamak adına çevreye duyarlı, enerji verimliği yüksek döngüsel üretimi gerçekleştirmek iş dünyası ve toplumun tüm kesimleri için kritik önem arz ettiğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanılan enerji sorununa dikkat çeken Gülsoy, BDDK'nın Türk Lirası kredi kullanımına yönelik kararını da değerlendirdi.

BDDK'nın, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik attığı adımları olumlu bulduklarını ifade eden Gülsoy, "Kredilerin verimli kullanılmasını destekleyecek, üretimi ve istihdamı besleyecek bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Yapılan düzenleme ile makul maliyetli fonların spekülatif döviz işlemlerine yönelmesinin de önüne geçilecektir. Düzenleme ile firmaların üretime yönelik ve yatırıma yönelik fonlama ihtiyaçları ön planda tutuluyor. Bunu da isabetli buluyoruz. Türk Lirasının da güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

“KAYIPLARIN TELAFİ EDİLMESİ İÇİN ASGARİ ÜCRET GÜNCELLENMELİDİR”

Öte yandan Türkiye'de 8 milyona yakın kişinin asgari ücretle geçindiğini vurgulayan Gülsoy, enflasyon karşısında kayıpların telafi edilmesi noktasında verilecek ücret ve maaşların önem arz ettiğini ifade etti.

Asgari ücretin gelir adaletsizliği konusunda mutlaka güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Gülsoy,  devletten ekonomide kalıcı ve istikrarlı büyüme, reel sektörü rahatlatmak adına beklentileri olduğunu, maliyetleri azaltacak ve gelirleri artıracak düzenlemeleri beklediklerini söyledi. 

Bu arada meclis toplantısında bir de müjde veren Başkan Gülsoy, daha önce yapılan başvuru sonucu Kayseri Gül Baklavası'nın tescillenerek coğrafi işaretini aldıklarını bildirdi. Kültüre ve yerele sahip çıktıklarına değinen Gülsoy, 2021 yılında başvurusu yapılan Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Kurşun Aşı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Tepsi Mantısı, Kayseri Fırın Ağzı Kebabı gibi yöresel lezzetlerin de coğrafi işaret tescilini aldıklarını anımsattı.

Oda'nın başvurusuyla coğrafi işaretli ürün sayısını 12'ye çıkardıklarını ifade eden Gülsoy, Kayseri Çemeni, Kayseri Sucuk İçi, Kayseri Börek Aşı için de tescil başvurularını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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