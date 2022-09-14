Kayseri Ticaret Odası'na bir ödül daha

TOBB Akreditasyon Sistemi Denetimini başarıyla geçen Kayseri Ticaret Odası, Tüm Ticaret Odaları arasında aldığı puanla 3’ncü oldu. KTO’nun ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy ile Genel Sekreter Mevlüt Çil, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın elinden aldılar.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası başarısına bir ödül daha kattı. TOBB Akreditasyon Sistemi Denetimini başarıyla geçen Kayseri Ticaret Odası, Tüm Ticaret Odaları arasında aldığı puanla 3’ncülük ödülüne layık görüldü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki törene; Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile oda borsa başkanları ve üst düzey çalışanları katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti.

Hisarcıklıoğlu, dünyanın bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, TOBB ve oda-borsa camiası olarak bu değişim ve dönüşümün öncüsü olmak zorunda olduklarını kaydetti. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların kendilerini geliştirdiğini anlattı. Akredite oda ve borsaların 30'dan fazla ülkenin odaları ile proje yürüttüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların girişimcilere en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiğini kaydetti.

"Yeni akreditasyon standardını belirledik"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu an 365 oda ve borsadan 278'inin akredite edildiğini, 35'inin de sürecinin devam ettiğini belirterek, tüm oda ve borsaların akredite olmasını hedeflediklerini söyledi. Talep ve görüşler doğrultusunda yeni hedeflere uygun, yeni bir akreditasyon standardı belirledikleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: "Ticaret, e-ticaret ve dış ticaret, sanayi-üretim, tedarik zinciri ve AR-GE faaliyetleri, sosyal sorumluluk, turizm ve coğrafi işaret gibi yerel değerlerin tanıtımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi konular da artık standardın yeni dönemde bir parçası haline geldi. Akreditasyon sisteminde tam puan 65'ti, şimdi tam puanı 100'e çıkarıyoruz. Geçmişte puanlarınıza göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz. Artık puanlarınıza göre 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı akredite olanlar, bundan sonra 7 yıldızlı oda-borsa haline gelmiş olacak. Odaların ve borsaların akreditasyon sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Borsalar, artık kendilerine özgü bir standartta, asli borsacılık hizmetleri bazında denetlenecekler."

Hisarcıklıoğlu, yapılan bu değişikliklerle daha kaliteli kurumsal hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi. Kriterleri zorlaştırarak, oda-borsalara yeni ve daha yüksek bir hedef verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sisteminin 20. yılında oda ve borsaları bir üst lige daha çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oda ve borsaların gümrükler ve bakanlıkla yakından ilgili olduğunu ifade eden Uçarmak, oda ve borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından törene katılan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy ile Genel Sekreter Mevlüt Çil, Akreditasyon Denetiminde Tüm Odalar arasında almış olduğu puanla 3'ncü olan Odamızın ödülünü, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın elinden aldılar.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 5 Yıldızlı Akredite Oda olan Kayseri Ticaret Odası’nın aldığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Kaliteli hizmet anlayışını artırarak sürdüren Odamızın bu ödülü almasına katkı sunan Yönetim Kurulumuzu, Meclis Üyelerimizi ve Oda personelimizi tebrik ediyorum. TOBB Akreditasyon sistemini uygulayarak oda ve borsaların kalitesinin ve iş dünyasındaki saygınlığının artmasını sağlayan kıymetli Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyor, bu vesileyle bugünkü törende akredite olan oda/borsalarımızı kutluyorum. “ dedi.