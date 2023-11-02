Son Dakika

Kayseri Talas'tan 'Tarım Anneleri' projesi

EKONOMİ 02.11.2023, 08:45
Kayseri Talas'tan 'Tarım Anneleri' projesi

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından “Tarım Anneleri Ev’leniyor” projesiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirilen konteyner kent, bu yıl da şehir dışından kırsal mahallelere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ailelerin insani şartlarda barınmalarına imkan tanıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas'ta Alaybeyli Mahallesi girişinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulu konteyner evler, sahip olduğu imkanlarla tarım işçilerinden de tam not aldı.

21 metrekare büyüklüğündeki 30 yaşam konteynerinin yanı sıra 1 eğitim konteyneri ve 1 çamaşırhane konteynerinden oluşan alanda ayrıca çocuklar için oyun alanları yer alıyor. Ayrıca konteynerlerde içerisinde sıcak suyu bulunan banyonun yanı sıra tuvalet, mutfak ve oturma odası bulunuyor.

“BURADA HER TÜRLÜ İMKAN VAR”

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, burada her türlü imkanın sunulduğuna dikkat çekerek. “Buraya yoğun olarak bir talep var. Burası bulunmaz bir nimet. Mevsimlik tarım işçilerimiz, başka yerlerdeki imkanlarla kıyaslandığında çok konforlu bir hayat yaşıyorlar. Ayrıca güvenli bir ortam, 24 saat güvenlik kamerası ile izlenen bir yer. Burada birçok imkân da sağlanıyor. Şofbenlerinden tutun ısıtıcıları ve mutfak tüpüne kadar her imkânı barındırıyor. İnsanlar burada çok mutlu.” dedi.

İnsanların yaşam kalitesindeki değişime de değinen Muhtar Şahin, “Burada tarım alanında işçiler çalıştırılırken buradaki kardeşlerimiz çadırlarda ve kendi imkanlarıyla yaptıkları çadır benzeri yerlerde kalıyorlardı. Burası bizi mutlu etti. Şu an burada 1 yaşında, 2 yaşında çocukları var. Buraya güvenli bir şekilde aileleri bırakıp gidiyorlar. Bu civarda böyle başka bir proje yok. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TARIM İŞÇİLERİNDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Öte yandan memnuniyetlerini ifade eden tarım işçileri de, evlerde her türlü imkana sahip olduklarını belirtti. Çok rahat ve güzel bir barınma imkanı sağlandığını kaydeden işçiler, Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

“İNSANİ ŞARTLAR OLUŞTURDUK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da doğu ve güneydoğudan gelen mevsimlik işçilerin insani şartlarda barınma imkanı sunduklarını dile getirerek, “Önceden çadır bile denemeyecek, etrafı bez veya battaniye ile çevrili yerlerde kalan mevsimlik işçilerimize çok konforlu ve güvenli bir ortam sağladık. Tarımın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle bu tür bir uygulamayı hayata geçirdik” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3