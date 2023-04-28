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Kayseri Talas'ta yatırımlara 63 milyon kaynak

EKONOMİ 28.04.2023, 08:45
Kayseri Talas'ta yatırımlara 63 milyon kaynak

Mülkiyeti Kayseri'nin Talas Belediyesi’ne ait 13 adet daire, 19 adet villa arsası ve 1 adet konut arsası ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle satışa sunulan taşınmazlardan 22’si, toplam 63 milyon 525 bin liraya alıcı buldu. Elde edilen bu kaynak, ilçedeki yatırım ve hizmetlerde kullanılacak.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Talas Belediye Meclis Salonu’nda Kayseri'nin Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurundaki ihale yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İlk olarak Kiçiköy Mahallesi 2116 ada 5 parseldeki konut arsasının satışa çıkarıldığı ihalede isteklinin bulunmaması sonucu arsa pazarlığa bırakıldı.

Ardından Yukarı Talas’ta bulunan 15 adet villa arsasının ihalesine geçildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ihalede 6 villa arsası toplam 44 milyon 585 bin liraya alıcı buldu.

Daha sonra Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokak AFM Eylül B Blok’taki 13 adet 2+1 lüks dairenin satış ihalesi yapıldı. Bunlardan 6 dairenin satıldığı ihalede toplam 11 milyon 10 bin lira gelir elde edildi.

Son olarak Reşadiye Mahallesinde satışa çıkarılan 4 adet villa arsasının ihalesine geçildi. Yoğun ilgi gören arsalardan 3’ü toplam 7 milyon 930 bin liraya alıcı buldu.

“ALANA SATANA HAYIRLI OLSUN”

İhalede konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, katılımcılara Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamını ileterek, “Hepinize taşınmaz satış ihalemize katılmanızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlardan elde edilecek gelir, Talas Belediyesinin yapacağı büyük projelere gelir olarak kullanılacak. Şimdiden taşınmazlarımızın alana satana hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

GELECEK HAFTA DA SATIŞA ÇIKARILACAK

Şeffaf ve katılımcı bir ortamda gerçekleşen ihalede pazarlığa kalan Bahçelievler Mahallesindeki 7 daire, Yukarı Mahalle ve Reşadiye Mahallesindeki toplam 4 villa arsası ile Kiçiköy Mahallesindeki 1 adet konut arsası 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te tekrar satışa sunulacak.

İstekliler taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2440 numaralı telefonundan alabilecek.

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