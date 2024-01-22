Son Dakika
Kayseri Talas personeline iş güvenliği eğitimi
EKONOMİ 22.01.2024, 08:00
Kayseri Talas Belediyesi’nde çalışanlara yönelik eğitim programları devam ediyor.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İletişim ve halkla ilişkilerden mevzuat bilgilendirmesine kadar çeşitli alanlarda eğitim programları düzenlenen Kayseri Talas Belediyesi personeline şimdi de iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.
Talas Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitimde İş Yeri Hekimi Dr. Ahmet Karaağaç tarafından iş yerinde dikkat edilmesi gereken iş güvenliği konuları ve çalışma sırasında alınacak tedbirler ele alındı.
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup şeklinde 2 gün devam eden programda ayrıca karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda sergilenecek tutum ve davranışlar da aktarıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|54
|2. Galatasaray
|21
|54
|3. Trabzonspor
|21
|37
|4. Beşiktaş
|21
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|21
|30
|7. Antalyaspor
|21
|30
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Sivasspor
|21
|26
|12. Ankaragücü
|21
|25
|13. Alanyaspor
|21
|25
|14. Gaziantep FK
|21
|22
|15. Samsunspor
|21
|22
|16. Karagümrük
|21
|21
|17. Hatayspor
|21
|21
|18. Konyaspor
|21
|20
|19. Pendikspor
|21
|19
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Kocaelispor
|19
|36
|3. Göztepe
|18
|35
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|19
|32
|7. Gençlerbirliği
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|19
|30
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Manisa FK
|19
|23
|11. Ümraniye
|18
|23
|12. Erzurumspor
|19
|23
|13. Keçiörengücü
|19
|20
|14. Adanaspor
|19
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|19
|19
|17. Altay
|19
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|21
|52
|2. Real Madrid
|20
|51
|3. Barcelona
|20
|44
|4. Athletic Bilbao
|21
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|21
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Osasuna
|20
|25
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Rayo Vallecano
|20
|23
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|21
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|21
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü