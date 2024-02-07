Kayseri Şeker örnek projelere imza atıyor

Kayseri Şeker, “Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi ” ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2023 yılı Verimlilik Proje yarışmasında finale kalan firmalar arasında Yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıda yerini aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Verimlilik ve tasarruf konusunda yapmış olduğu başarılı çalışmalar ile Sanayi Kuruluşları arasında dikkatleri üzerine çeken Kayseri Şeker, verimli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın belirlediği vizyon çerçevesinde nitelikli ve yenilikçi projeler ortaya koyarak şeker sektöründe fark yaratmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımlarının artırılması, verimlilik kapsamında yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda örnek teşkil etmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl düzenlenen “Verimlilik Proje Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buldu.

Kayseri Şeker adına “Pancar Ayıklama Ünitesi Tasarımı Projesi” ile başvurulmuş olup, rekor başvuru sayısı olan 596 proje arasından finale kalan 74 proje içerisinde Yeşil dönüşüm kategorisinde ilk altıya girme başarısını elde etti.

Kayseri Şeker bu proje ile şeker pancarının ön temizleme işleminde açığa çıkan atığın içindeki parçanın, tasarlanan Pancar Ayıklama Ünitesi ile verimli bir şekilde ayrıştırılarak üretime geri kazandırılması amaçlanmıştır.

Kayseri Şeker’in stratejik hedeflerinden birisi olan sıfır atık politikası gereği, Ar-Ge Birimi ve İşletme Birimlerince, hayata geçirilen bu proje sayesinde Boğazlıyan Şeker Fabrikası 2022-2023 kampanya dönemi atıklardan geri kazanılan şeker pancarı parçalarıyla 877 ton şeker, 178 ton melas ve 1441 ton şeker pancarı küspe miktarları artırılarak verimlilik sağlanmıştır.

Kayseri Şeker’in “Sürdürebilir Hedeflerle Hep Birlikte Geleceğe” sloganı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 yılı Verimlilik Proje ödülleri kapsamında, Kayseri Şeker adına Ar- Ge Teknolojik Araştırmalar Şefi Mehmet Kaplan’a katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.