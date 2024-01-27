Kayseri Şeker'in kampanya dönemi sona erdi

Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarında 2023-2024 kampanya dönemi rekor bir üretimle sona erdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker’in üç Fabrikasında 111 gün süren kampanya döneminde, 3 milyon 660 bin ton pancar işlenerek üretilen 554 bin 740 ton şeker ile bir rekora daha imza atıldı.

Kampanya kapanış programlarına, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç ile çok sayıda personel katıldı.

Kampanya kapanış toplantılarında konuşan Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Kılıç, 2023 yılının sendika adına da rekorlar yılı olduğunu söyledi.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında Şeker-İş Sendikasının en fazla üye sayısına ulaştığını kaydeden Başkan Kılıç, 2023-2025 yılı toplu iş sözleşmelerinde % 107.49 bir zam ile çalışanların gururlandırıldığı ve çok sayıda personele kadro imkânı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Akay’a, Yönetim Kuruluna ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kapanış toplantılarında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, üç fabrikanında 2023-2024 şeker üretim kampanyasının kazasız belasız, bereketli ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, duygularını şöyle ifade etti;

“Biz, 2023 yılını gerçekten zirveler yılı ilan etmiştik. Büyük başarılar sağlandı. Türkiye'de bir kooperatif kuruluşu açısından bir ilk olarak halka arz gerçekleştirildi. Bir fabrika kurmadan yeni bir fabrika açmadan bu kadar yüksek oranda bir kadro çalışması ilk defa gerçekleşmiş oldu.Kayseri Şeker’in gücüyle ne çiftçimizi ne de çalışanlarımızı enflasyona hiçbir şekilde ezdirmek gibi bir düşüncemiz yok. Biz bugüne kadar ne çiftçimizin ne çalışanlarımızın, hiçbir zaman ödemesini geciktirmeden yerine getirdik. Çiftçimizi de çalışanımızı da hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz.

Biz Büyük Kayseri Şeker Ailesi olarak Yönetim Kurulumuz, siz değerli çalışanlarımız ve aziz çiftçilerimizle hep birlikte bu işi hayırlısıyla tamamladık. Daha nice kampanyaları beraber yaşamayı da ümit ediyoruz. Ellerinize, gönlünüze sağlık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”