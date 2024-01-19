Kayseri Şeker'in araç filosu güçlendi

Kayseri Şeker araç filosunu genişleterek 46 adet Ford Kuga (Suv) model aracı bünyesine kattı. Anahtar teslim töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Ekonomi de büyük dalgalanmaların yaşandığı zor zamanlar da, Kayseri Şeker'in 46 adet hizmet aracını yeniliyor olması, Kayseri Şeker'in gücünün ve büyüklüğünün bir ifadesidir." dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) - Orta Anadolu’da 3 Fabrikası ile faaliyet gösteren Kayseri Şeker araç parkına 46 adet araç daha ekleyerek filosunu genişletti.

Kayseri Şeker İşletme binası önünde gerçekleştirilen araçların anahtar teslim törenine, Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, Metinler Şirketler Grubu Genel Müdürü Mehmet Güler, Ford Otosan Türkiye Filo Lideri Murat Kılınç, Ford Otosan Filo Bölge Müdürü Enver Sever, Ford Otosan Filo Satış Sonrası Hizmetler Lideri Hakan Turhan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile çok sayıda personel katılım sağladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan, Ford Otosan Türkiye Filo Lideri Murat Kılınç; Mutlu ve gurur dolu bir gün yaşadıklarını ifade ederek, Kayseri Şeker Yönetimine teşekkür etti.

Ford Metinler Şirketleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu ise; “Kayserimizin göz bebeği Kayseri Şeker ve Ford Metinler işbirliği ile Kayseri Şeker Filosuna araçlarımızı dâhil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kayseri Şeker Yönetimine şükranlarımı sunarım.” dedi.

Yeniliklere ve kaliteye verdikleri önemi hemen hemen her platformda dile getiren, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

“Çiftçimize en iyi hizmeti sunabilmek için bu kadar geniş bir coğrafyada ziraat teşkilatından, diğer birimlere varıncaya kadar pek çok çalışanımızın faydalanacağı, kullanacağı hizmet araçları işimizi daha etkili, daha başarılı bir şekilde yürütebilmek için tercih edildi. Ekonomi de büyük dalgalanmaların yaşandığı zor zamanlar da, Kayseri Şeker'in 46 adet hizmet aracını yeniliyor olması, Kayseri Şeker'in gücünün ve büyüklüğünün bir ifadesidir. Başkan Akay; “Allah kaza bela vermesin, hayırlı olsun.” dedi.

Metinler Şirketler Grubu yetkililerince Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik’e teşekkür plaketi ve çiçek takdim edilerek dualar eşliğinde kurban kesiminin ardından araçlar hizmete alındı.