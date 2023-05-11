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Kayseri Şeker'den halka arz lansmanı

EKONOMİ 11.05.2023, 09:15
Kayseri Şeker'den halka arz lansmanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Kayseri Şeker halka arz tanıtım programı düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’inde katıldığı lansmana iş dünyası da yoğun ilgi gösterdi. Çiftçi ve çalışanlarında katılımıyla büyük bir coşkuya dönüşen lasnmanda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ‘Kayseri Şeker tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. 10 yıl önce hayallini kurduğumuz bu güzel gelişmeyi bugün gerçekleştirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

6 Mayıs 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Kayseri Şeker halka arz tanıtım programını 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. ‘Türkiye’nin tarımda üreten gücü Kayseri Şeker’ ve ‘Akıllı tarım, akıllı yatırıma dönüşüyor’ sloganlarıyla gerçekleştirilen halka arz tanıtım programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyeleri, Pankobirlik Genel Müdürü Tolga Demirhan, Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, TÜMSİAD Şube Başkanı Osman Atıcı ile bankaların bölge müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Halka arz tanıtımında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 10 yıl önce hayallini kurduğumuz bu güzel gelişmeyi  gerçekleştirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

Başkan Akay konuşmasında daha sonra şu görüşlere yer verdi: ‘Türkiye’de kooperatifçilik profesyonelce yönetilmiyor, güçlü bir denetim mekanizması yok. Kooperatiflerin mutlaka profesyonelce yönetilmesi ve güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olması lazım. Bunun için önemli adım Sermaye Piyasası Kuruluna üye olmaktı. Bu noktadaki değerlendirmelerimizi, görüşlerimizi, çok saygıdeğer siyasetçilerimize anlattık. Kayseri’de gerçekten konuya çok ilgi alaka gösteren siyasetçilerimiz işe sahip çıktılar. 2017 yılında bütün kooperatif şirketlerinin halka açık statüsü kazanması ile ilgili kanun çıkarıldı. 2018 yılından itibaren Kayseri Şeker ve benzeri kuruluşlar halka açık şirket statüsü kazanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun da (SPK) denetimine tabi hale geldi. Bu da yetmez dedik halka açık şirket statüsü kazanması kâğıt üzerinde kalsın bu doğru değil aynı zamanda bunu fiili olarak da halka açık hale gelmesi lazım bu şirketlerin aynı zamanda borsada işlem görmesi, borsanın da denetimine girmesi lazım diye düşündük. 2013 yılında hayalini kurduğumuz bu işle ilgili olarak 2 sene önce müracaat da bulunduk. 2021 yılında yapmış olduğumuz başvuruyu SPK kabul etti. 2021 yılı Haziran ayında borsada yaşanan olumsuzluktan dolayı yatırımcı sayısı 850 binden 35 bine kadar düşmüştü. Sorun yaşarız düşüncesiyle çok değerli ortaklarımız ile birlikte yine karar vererek bu işten vazgeçmiştik. Bu yıl tekrar müracaatımızı yeniledik. SPK 6 Mayıs 2023 tarihli toplantısında, Kayseri Şeker’in iki yıl önceki müracaatını da dikkate alarak hızlı bir şekilde Kayseri Şeker’in halka arzına onay verdi.

Halka arz ile yapılmak istenen tabi öncelikle Kayseri Şekerin kurumsal bir şirket olması, kurumsal kimliğine sahip bir şirket olması bunu pekiştirmesi bunu güçlendirmesi ve aynı zamanda çiftçisinin ve çalışanlarının da şirkete ortak olması. Çünkü daha önceki yıllarda Kayseri Şeker kar ettiği dönemlerde tarihinde ilk defa 68 yıllık kuruluş Kayseri Şeker 3 sene üst üste ortaklarına temettü dağıtmaya başladı. Çiftçilerimiz bize sordular dediler ki biz bu temettüden neden faydalanamıyoruz biz de dedik ki siz ortak değilsiniz işte sizi ilerde inşallah ortak yapacağız o zaman bu temettüden faydalanacaksınız dedik bundan tabi çiftçilerimiz Kayseri Şeker ortak olmakla çalışanlarımız diğer yatırımcılarımız ile birlikte ortak olmakla hem Kayseri Şekerin artan değerinden faydalanacaklar hem de kâr ettiğimiz dönemde çiftçi her zaman bundan sonra inşallah kâr edecek artık o kurumsallığa o büyüklüğe o güce erişti bundan kâr payı alabilecek. Aynı zamanda Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu olarak şeffaf olması gereken bir kuruluş. Bu manada da aslında Türkiye’de ki bütün kuruluşlara örnek olacak bir kuruluş şeffaflaşmayı önemsiyoruz şeffaflaştırıyoruz.  Sermaye Piyasası Kuruluna tabi olunca bütün buradaki bilançolar, finansallar, tablolar her türlü husus SPK ve Kamu Aydınlatma Platformu’na bildiriliyor. Bu sayede kamuoyu buradaki her türlü bilgiden haberdar oluyor burayı takip etme imkânı buluyor ve bu şeffaflaşma bu halka arz ile birlikte daha yüksek boyutlara ulaşacak her türlü bilgi kamuoyunun ve ortaklar ile bu sayede paylaşılacak. Kayseri Seker bu halka arz ile birlikte tabi daha güçlü bir yapıya kavuşacak. Halka arzımız Kayseri Şeker Ailesine, Türk Tarımına, Aziz çiftçilerimize, yatırımcılarımıza hayırlı olsun’

Halka Arz tanıtım programında konuşan konsorsiyum lideri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Ersan Akpınar da şu görüşlere yer verdi:

‘Halka arz konusunda önemli tecrübelere sahip olan Gedik Yatırım, 2011 yılından bu yana 25 halka arzda liderlik ve 3 halka arzda eş liderlik yaptık. Son 15 yılda 130’un üzerinde halka arzda da konsorsiyum üyesi olarak yer aldık. 2022’de ise Panelsan, Suwen, Özsu Balık ve Sanica Isı ile birlikte 4. halka arz gerçekleştirdik. Halka arzlarda şirket seçiminde seçici davranan Gedik Yatırım, gelişimine ve vizyonuna inandığı Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde oluşturduğu konsorsiyumla beraber halka arzına aracılık edecektir.’

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