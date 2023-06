Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kayseri Şeker, Kurban Bayramı öncesinde sözleşmeli pancar ekimi yapan üreticilerine toplamda 65.milyon 433 bin TL Kurban Bayramı avansı ödemesi yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Tokat İllerinde 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye Kurban Bayramı avansı ödemesi gerçekleştirdi. 20 TL/ TON şeklinde yapılan ödemeler çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, Kurban Bayramını rahat geçirmeleri adına yine çiftçisinin yüzünü güldürdü.

“Önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğu ve refahıdır.”

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: ’TON başına 20 TL olacak şekilde toplamda 65 milyon 433 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı avansı çiftçilerimizin banka hesaplarına bugün itibarı ile yatırıldı. Her zaman belirtiğimiz gibi biz, Kayseri Şeker olarak çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğu ve refahıdır’’dedi.

Kayseri Şeker olarak üretimin her aşamasında aktif rol oynadıklarını ve her zaman üreticinin ve üretenin yanında olduklarına vurgu yapan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Biz, pancar tohumları toprakla buluştuktan, fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilerimize; gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, bayram avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler ile çiftçiye desteklerimizi her zaman devam ettireceğiz. “dedi.

Tüm çiftçilerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Başkan Akay; “Kayseri Şeker her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını bolluk ve bereket içerisinde güle güle harcasınlar” dedi