Son Dakika

Kayseri Şeker'den Bünyan'da çifte açılış

EKONOMİ 26.10.2022, 08:15
Kayseri Şeker'den Bünyan'da çifte açılış

Kayseri Şeker’in Bünyan’a kazandırdığı tarım market ve bölge müdürlüğü hizmet binası törenle hizmete açıldı. Bünyanlı çiftçilerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilen törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; ‘Bünyan’a değer katan yatırımların açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz’ dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'de 1 Haziran 2021’de temeli atılan ve 3 bin 398 metrekare alan üzerine inşa edilen ve iki bloktan oluşan tesiste, bölge müdürlüğü hizmet binası ve tarım marketin yanı sıra, 150 metrekarelik 24 adet daire ve 10 adet de dükkânın yer aldığı kompleks törenle hizmete açıldı.

Bünyanlı çiftçilerin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de yoğun ilgi gösterdiği törene Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe protokolü de katıldı.

Törende konuşan Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak, bu tesislerin inşa edildiği arsanın Ziraat Odası’na ait olduğu ve Kayseri Şeker ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Özsolak;‘Kayseri Şeker sayesinde odamızın atıl vaziyette duran arsası değerlendirilmekle kalmayıp 10 adet dükkânda Ziraat Odamıza arsa karşılığı kazandırılmış oldu. İlçemize değer katan böylesi bir yatırımı gerçekleştiren başta Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanımız Hüseyin Akay olmak üzere Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize ve Bünyan’ımıza hayırlı olsun’ dedi.

Belediye Başkanı Özkan Altun da, Bünyan’a böylesi bir yatırımın yapılmasının son derece sevindirici olduğunu ifade ettiği konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

‘Tarım Market ve içerisinde idari hizmet binası, yeni konutlar ve iş yerlerinin bulunduğu bu değerli yapı ilçemizdeki gelişim ve değişime katkı sağlayarak Kayseri Şeker’in ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay’ın bize vermiş olduğu kıymeti gösteren bir değerdir. Bizde Bünyan Belediyesi olarak her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Bünyan’a vermiş olduğunuz değerden dolayı Hüseyin Akay Başkanın öncülüğünde tüm Kayseri Şeker ailesine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum’

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Mutlu bir vesile ile bir aradayız, gurur duyuyorum. Yatırımlar hep beraber gerçekleşiyor, başarı birlikte sağlanabiliyor, kolay da olmuyor ama Bünyan’a değer katan bir tesisi kazandırmış olmak hepimiz için gurur vesilesi bu başarıda Kayseri Şeker Fabrikasının ve Kayser Pancar Kooperatifinin Yönetiminde görev alan bütün arkadaşlarımızın da etkileri, katkıları var onlara hasletten teşekkür ediyorum.

Dünya’da ekonomik krizin, sorunların devam ettiği ortamda Kayseri Şeker hem işini en iyi yapıyor hem de bu yatırımları yapacak gücü kendisinde buluyor. Allah’a şükür bu gücü bize öncelikle çiftçilerimiz veriyor. Allah razı olsun bunları başarma gücü versin. Allah emeğinizi zayi etmesin. İnşallah bu tesis bu bölgedeki bütün çiftçilerimize iyi hizmetler sunacak, katkı sağlayacak, ihtiyaçlarını en iyi seviye de karşılayacak Allah hayırlı, uğurlu eylesin.” diyerek katılımlarından dolayı davetlilere teşekkürlerini iletti.

Kayseri Şeker Bünyan Pancar Bölge Müdürlüğü ve Tarım Marketin açılış töreni Bünyan Müftüsü Çelebi Gün’ün dua konuşması ve kurban kesimi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4