Kayseri Şeker'de pancar ödemeleri başladı

Kayseri Şeker, 2023-2024 sezonu pancar bedeli ödemelerine başladı. 13-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak ödemeler bugün start aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmiyor.

13-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak ödemelerin ilk gününde, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Artova, Çamlıbel bölge çiftçilerinin hesaplarına pancar bedelleri yatırıldı.

15 bin 696 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde Kayseri Şeker, 16 Şubat’ta sona erecek ödeme takvimi ile ''Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerin ürettiği pancar bedeli toplam 7 milyar 677 milyon 149 bin TL'dir. Üretim döneminde ayni ve nakdi avans olarak 3 milyar 200 milyon 463 bin TL ödeme yapılmış olup, kalan 4 milyar 476 milyon 686 bin TL tutar, çiftçilerin hesaplarına yatırılacaktır.

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: ‘’Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur. ”dedi.