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Kayseri Pınarbaşı'nda sulama atağı

EKONOMİ 06.06.2023, 10:15
Kayseri Pınarbaşı'nda sulama atağı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı ilçesinde Yerüstü Sulama Suyu Tesisi ile bin 500 dekar arazide, 5 mahallede, 100 ailenin faydalanacağı sulama desteği sağlandığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki tarım ve hayvancılık desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda tarım arazilerinin en fazla olduğu ve Kayseri’nin en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi olan Pınarbaşı’daki 5 mahallede Yerüstü Sulama Suyu Tesisi (YÜS) inşa edilerek hizmete sunuldu.

Kayseri’yi tarım şehri yapmak hedefiyle tarımsal projelerine ağırlık veren ve yeni projeler ile destek sağlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım için önem arz eden sulama sistemleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

“ÇİFTÇİMİZ, ÜRETİCİMİZ BAŞIMIZIN TACI”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışkan ve kadirşinas Kayseri çiftçisinin, üreticisinin her zaman yanında olduklarını bildirerek, “Çiftçimiz, üreticimiz başımızın tacı. Onların çalışkanlığı, kadirşinaslığına karşılık bizler de projelerimizle, yatırım ve desteklerimizle el uzatıyoruz, bu güzel gayretlerine omuz veriyoruz. Devlet millet el ele, omuz omuza üstümüze düşeni yapıyor, ziraatımızı yapıyoruz. Şehrimizi bu konuda da üst sıralara taşıyoruz. Emeklerimiz de şükürler olsun meyvelerini veriyor. Yapılan yatırımlarımız, desteklerimiz hayırlı bereketli olsun diliyorum” ifadelerinde bulundu.

SULAMA SAĞLANAN BİN 500 DEKAR ALAN İLE 100 AİLEYE TARIMSAL DESTEK

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Pınarbaşı’daki ‘Aslanbeyli, Cinliören, Küçükgürleğen, Tersakan ve Yeregeçen’ mahalleleri olmak üzere 5 mahallede toplam bin 500 dekarlık araziyi Yerüstü Sulama Suyu Tesisi ile buluşturarak, toplam 100 aileye destek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında, toplam 5 mahallede gerçekleştirilen yüzey sulama sistemlerinde toplam 6 bin 70 metre boru kullanılırken, sistem için gerekli araç gereç ve ekipman tahsis edildi. Bu kapsamda Pınarbaşı ilçesinin 5 mahallesinde; 2 adet havuz, 6 bin 70 metre boru, 40 adet su alım almacı, 2 adet su alım yapısı birit, 2 bin 100 metre su iletim yapısı beton kanal, kanal üstü sanat yapıları ile toplamda 153 lt/sn debideki su kaynaklarından toplamda 1500 dekar arazi sulamaya açılarak çiftçi kullanımına sunuldu.

VERİMİN İKİ KATINA ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen sulama tesislerindeki kapalı sistem sulama projeleri ile kıt su kaynaklarının su iletim ve buhar kaybı önlenerek su kullanım randımanı yüzde 90’a ulaştı. Enerji kullanmadan arazi kot farkından yararlanılarak uygulanan kapalı sistem sulama projeleriyle enerji masrafı olmadan çiftçilerin, modern sulama sistemlerinden olan basınçlı yağmurlama ve damla sulama yapmalarına olanak sağlandı. Arazi kotu kapalı sistem yapılmasına elverişli olmayan eğimi düşük arazilerde ise açık kanal sulama projeleriyle su uygulama randımanı yüzde 80’e ulaşırken, bütün bu etkenler sonucu su kaynakları, ekonomik ve verimli kullanılarak sulu tarıma geçişle yöredeki bitki deseni şekerpancarı, patates gibi sanayi bitkileri, mısır, yonca gibi yem bitkileri ekilişlerine dönüşeceği gibi kuru tarıma göre verimin iki katına çıkması, böylelikle çiftçilerin gelir seviyesinin arttırılarak milli ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

 

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