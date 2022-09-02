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Kayseri OSB yönetimi üyelerle buluştu

EKONOMİ 02.09.2022, 18:00
Kayseri OSB yönetimi üyelerle buluştu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, geçtiğimiz günlerde yapılan mevzuat değişikliği sonucu gündeme gelen, GES kurulumu ile elektrik üretimi gerçekleştiren OSB üyelerinin sorunlarını dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
GES kurulumu ile elektrik üretimi gerçekleştiren OSB sanayicilerini, OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bozkurt, Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç ile beraber makamında ağırlayan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yapılan mevzuat değişikliğine ilişkin süreci takip ettiklerini sanayicilere aktardı.

Bu konuda önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ile GES üretimi yapan OSB üyesi sanayicileri geçtiğimiz günlerde toplantıda bir araya getirdiklerini hatırlatan Başkan Yalçın, gelinen noktada OSB sanayicilerinin çözüme yönelik önerilerini ve taleplerini dinledi.

OSB üyesi sanayilerin GES kurulumu ile elektrik üretimi ve satışı konusunda yaşadıkları sıkıntıları bir kez daha kendilerine aktarmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin her alanda yaşadığı sıkıntıların çözüme kavuşturulması için büyük bir gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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