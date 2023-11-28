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Kayseri OSB'ye çamur yakma tesisi kuruluyor

EKONOMİ 28.11.2023, 10:15
Kayseri OSB'ye çamur yakma tesisi kuruluyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma tesisinden çıkan çamurun yakılarak bertaraf edilmesi ve enerji elde edilmesi için fizibilite çalışması başlatıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSB Atıksu Arıtma Tesisinde elde edilen sanayi kaynaklı atıkların doğaya zarar vermemesi için yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Çevre yönetiminin tüm Türkiye için önemli olduğu gibi Kayseri OSB için de önem arz ettiğine vurgu yapan Başkan Yalçın, “Kayseri OSB olarak bir belediyenin verdiği hizmetlerden fazlasını sanayicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bu hizmetleri sunarken çevre etkilerine ilişkin de değerlendirmeler yapıyoruz. Bölgemizin dolayısıyla şehrimizin çevresel kirliliğe maruz kalmaması için önemli adımlar atıyoruz.” dedi.

Arıtma çamurunun depolanması ve doğaya zararlarının önüne geçilebilmesi için yeni teknoloji içeren adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yalçın, “Bölgemizde oluşan atıksu arıtma kaynaklı çamurlarının çevresel ve ekonomik etkileri dikkate alınarak en uygun şekilde bertaraf edilmesi bizim için önem arz etmektedir. Çamur bertarafı için en uygun yöntem olarak görülen yakma teknolojisi günümüzde AB ülkelerinde, Japonya ve ABD’de en çok kullanılan uygulamadır. Çamur yakma tesislerinin ileri teknoloji ile emisyon kontrol uygulamalarına sahip olması, çevresel hassasiyetleri daha kolay karşılayabilmektedir.” şeklinde konuştu.

Kayseri OSB’de çamur yakma tesisi kurulması için fizibilite çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Başkan Yalçın, “Kurmayı düşündüğümüz çamur yakma tesisinin düşük maliyetli olması ve rantabl şekilde çalışması için görüşmelerimiz ve araştırmalarımız sürüyor. Bu tür tesise sahip olan Türkiye’deki OSB’lerle tesis kurulum uygulaması ve işletme çalışmalarına ilişkin fikir alış verişinde bulunuyoruz. Ayrıca ziyaretler gerçekleştirerek, kurulmuş bulunan tesislerin çalışma prensiplerine ilişkin detaylı gözlemler yapıyoruz. Araştırma ve incelemeye dönük ziyaretlerimizi sürdürmeyi ve danışmanlık hizmeti alımını da planlıyoruz.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, “Kuracağımız tesis sayesinde, elde ettiğimiz çamuru tüm çevresel sınırlamaları karşılayacak şekilde bertaraf etmeyi hedefliyoruz. Tesisimizin kurulmasıyla birlikte arıtma çamurları artık açık alanlarda depolanmayacaktır. Çevresel açıdan zararlı etkilerin ve rahatsızlıkların önüne geçilmiş olacaktır. Kuracağımız tesisimizde yalnızca Kayseri OSB’nin değil diğer OSB’lerimizin elde ettiği çamurların yakma işlemlerini de gerçekleştirebilecektir" dedi.

    

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