Kayseri OSB'den 'Togg' açıklaması

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan tam 11 yıl önce dünyaya duyurduğu rüya projenin Cumhuriyetin 99. yılında gerçekleşmesinin Türk sanayicisine heyecan ve güç katacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TOGG’un üretimin yapılacağı Bursa Gemlik’te kurulan yerli ve milli otomobil fabrikasının açılışına ilişkin açıklamada bulundu. Türk sanayisinin 60 yıllık hayalinin artık gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Başkan Yalçın, TOGG’un Türkiye ve dünya yollarında insanlığa hizmet edecek olmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye’de son 20 yılda büyük kazanımlar elde edildiğinin altını çizen Başkan Yalçın, “Ülkemizin, üretimde, sanayileşmede, otomotiv sanayinde ve özellikle savunma sanayinde ulaştığı başarılar ve yerli üretim kapasitesinin artması sanayiciler olarak bizlerin göğsünü kabartmaktadır. TOGG’un yerli otomobilimiz olarak üretime başlaması Türkiye’nin ulaştığı gelişmişlik düzeyi ve kapasiteyi gözler önüne sermektedir. Otomotiv sektöründe dünya piyasalarında dengeleri değiştirecek bir oyuncu olarak TOGG’un varlığını çok önemsiyorum. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. TOGG’un fabrikasının açılması dinamikleri tetikleyecektir. Kısa sürede yeni fabrikaların ve yerli markaların üretileceğine olan inancımı da paylaşmak istiyorum.” dedi.

TOGG’un üretilecek modellerinin elektrikli motorlara sahip olmasının, karbon kaynaklı yakıtların çevre etkileri başta olmak üzere, maliyet sorunlarının düşünüldüğünde çok büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Başkan Yalçın, “6 ayrı renkte Anadolu’yu dünyaya yansıtacak olan TOGG, Türkiye’nin gerçekleştirmeyi başardığı sayıları giderek artan başat projelerden biri olmuştur. Ülkemizin dünya pazarlarındaki gücünü artıran birçok projeyi ve TOGG’u milletimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, girişim grubunun değerli temsilcilerine ve katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah’tan milletimizin başarılarını daim kılmasını niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin verimliliği ve tasarrufu ön planda tuttuğunu hatırlatarak, TOGG’un uygun olan modellerinin, fabrikanın üretim kapasitesinin artmasının ardından ihtiyaçlar ölçüsünde satın alınacağını ve sanayicilere verilen hizmetlerde kullanılmaya başlanacağını sözlerine ekledi.