Kayseri OSB'den 'omuz omuza' çalışma sözü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Kayseri OSB'nin yeni yönetimi 'omuz omuza çalışma' sözü verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.



Vali Çiçek, ziyarette Kayseri OSB yönetimi ile şehrimiz için omuz omuza çalışacaklarını belirtirken, Kayseri OSB Başkanı Yalçın ise, “Sanayicilerimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi. Kayseri OSB’nin kamuoyunda uzun süre tartışıldığını dile getiren Başkan Yalçın, tartışmalardan uzak bir şekilde hizmete konsantre olacaklarını kaydetti.

Ziyarete OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ın yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp katıldı.