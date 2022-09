Kayseri OSB'den 'mobilya' buluşması

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, '2030 Vizyonuyla Mobilya Sektörünün Geleceği' temalı SANTEK Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sanayicinin yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık 500 kişinin takip ettiği toplantıya; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Bozkurt, Zafer Baktır ve Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, İncesu OSB Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları, protokol ve sanayiciler katıldı.

BAŞKAN YALÇIN: KAYSERİ MOBİLYA İHRACATINDA İLK 3 İÇİNDE

Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Mobilya sektörü, bin 500'e yaklaşan işletmesi ile üretimin ve ticaretin üssü konumunda bulunan Kayseri OSB'de ilk sıralarda yer almaktadır. Kayseri'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 875 milyon dolarlık kısmı, mobilya sektörüne aittir. Sektör, Kayseri'nin ihracatında ilk sırada yer almakta ve şehrimiz mobilya ihracatında ise Türkiye'de ilk 3 içerisinde bulunmaktadır. Mobilya ihracatındaki rakamların büyüklüğü, sektörün Kayseri için ne denli önemli olduğunu gözler önüne sermektedir" dedi.

“2030 Vizyonuyla Mobilya Sektörünün Geleceği” konulu toplantının sektöre önemli kazanımlar sağlamasını dileyen Başkan Yalçın, bu tür toplantılar sayesinde, Kayseri’nin mobilya üretiminin ve ihracatının daha da artacağına inandığını belirtti.

VALİ ÇİÇEK: "KAYSERİ'NİN ORMANI YOK AMA MOBİLYA İHRACATINDA BİRİNCİ SIRADA"

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, şehir olarak bir seferberlik içerisinde olduklarını belirterek, "Kayseri enteresan bir şehir, öngörüleri yıkan bir şehir. Kayseri'nin bir denizi yok ama yavru balık ihracatında Türkiye'de ilk sırada. Kayseri'nin ormanı yok ama mobilya ihracatında birinci sırada. Burada oturan Kayseri'nin dedeleri bozkırın ortasında büyük bir sanayi, ticaret şehri inşa etmişler. Bugün Kayseri, 4,5 milyar dolar bu sene için ihracatı hedefliyor ama yakın bir zamanda çok daha büyük hedefleri olacak inşallah. Enteresan bir şehirde Erciyes Üniversitesi, ihtiyaç olan bir zamanda Turkovac aşısını buluyor, Covid 19’a ilaç olacak memleketimizin gururu oluyor. Dolayısıyla mücadele eden bir şehir." diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI BÜYÜKDEDE: KAYSERİ’Yİ MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Kayseri, bulunduğu coğrafi konumu geçmişten günümüze önemini korumaya devam eden modern karayolu ağı, uluslararası havalimanı, konvansiyonel tren hattı ve kısa dönemde devreye girecek olan hızlı tren hattı ve elverişli enerji imkanlarının yanı sıra zengin yer altı kaynaklarıyla sanayinin gelişiminde önemli avantajlara sahiptir. Bu imkanların en yenisi olan hızlı tren, uzakları daha yakın yapmakla birlikte ilin sanayisi ve teknolojisi açısından bambaşka fırsatları bize sunmasını beklemekteyiz. Bu lojistik imkanlar, hem malzeme hem de bilginin akışını sağlayarak her türlü üretimi mümkün hale getirecektir. Kayseri sanayisinin gelişmesinde en temel faktörlerden birisi de ticaret ve zanaata ilin tarihsel bir geçmişe ve önemli birikime sahip olmasıdır. Ticaret sektörü; gerçek sanayileşme ve kentleşme olgusuyla olan iki yönlü bağlantısı ve gerekse ortaya çıkardığı gelir ve istihdam açısından Kayseri için önemli olup sanayinin gelişimine doğrudan rol oynamaktadır. Kayseri'nin sanayi üretim kapasitesi ve çeşitliliği dış ticareti de geliştirmiştir. Gelişen bankacılık sektörü ile birlikte gerek yerli gerekse yabancı girişimcilerin yatırım yapması için son derece önemli bir ortama sahiptir. Bu avantajlı durumlar Kayseri'yi cesaretlendirmekte, gözünü havacılık ve uzay gibi yüksek teknolojik alanlara da dikmesini sağlamakta ve bu durum bakanlığımız tarafından memnuniyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ERÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ALTUN: ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, "Gelişen teknolojiyle birlikte ülkemizde mobilya sektörüne bakıldığı zaman geçmişten günümüze büyük yenilikler olduğu herkesçe bilinmektedir. Son yıllarda gerek ortaya konulan istihdam gerekse de gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat ile ülke ekonomisine büyük katkılar sunan mobilya sektörü, her geçen gün daha da önemli bir konuma sahip olmaya devam etmektedir. Ülkemizde hemen hemen her ilde mobilya üretimi yapılmasına rağmen, sanayi ve ticaret şehri olan Kayserimiz de, mobilya sektörünün önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden birisidir. Gelişime ve yeniliğe her zaman açık olan mobilya sektöründe AR-GE faaliyetleri de büyük önem arz etmekte olup, son yıllarda mobilya üretimi gerçekleştiren firmalarımız bu alana daha fazla kaynaklar aktararak, hayli verimli ve öncü çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Üniversite - sanayi işbirliğine önem verilen üniversitemizde Teknoloji Geliştirme Bölgemizde kurulan AR-GE firmalarımızın sayısı bugün itibari ile 242'ye ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKSİMİTÇİ: "BU SENE MOBİLYA İHRACATINDA 900 MİLYON DOLARI YAKALAMIŞ OLACAĞIZ"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kentin sanayisi ile ilgili bilgiler verdiği konuşmasında, 2022 yılında ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar olduğunu ifade etti. Başkan Büyüksimitci, "Şehrimiz 11 milyar dolar GSYH'ya, 7 milyar dolar da dış ticaret hacmine sahiptir. 2021 yılında Kayseri olarak 3 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek, tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış durumdayız. 2022 hedefimiz 4,3 milyar dolar. Hedefimize ulaşabilmek adına tüm sanayicilerimizle birlikte gayret ediyoruz. Türkiye'nin mobilya ihracatının yaklaşık dörtte biri Kayseri'den yapıyoruz. Geçen yıl şehrimizden dünyanın 170 farklı ülkesine 876 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Bu sene inşallah 900 milyon doları yakalamış olacağız." diye konuştu.

'2030 Vizyonuyla Mobilya Sektörünün Geleceği' temalı SANTEK Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan sunumlar ile devam etti. Toplantı, panel oturumunun gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.