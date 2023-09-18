Kayseri OSB'den KAPEX övgüsü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı’nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezinde 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen KAPEX fuarına 60’ın üstünde Kayserili firmanın katıldığını ve ziyaretçilerin ilgisinin oldukça büyük olduğunu kaydeden Yalçın, Kayseri OSB, Nobel Expo Fuarcılık ve Kayseri Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği iş birliğinde düzenlenen fuarın çok başarılı geçmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

“DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZ BİR KEZ DAHA KANITLANDI”

Başkan Mehmet Yalçın, “KAPEX fuarındaki stantların tamamını ziyaret ettik. Sanayicilerimizle bire bir görüştük. Özellikle yurt dışı bağlantılarının sağlanmış olmasından dolayı sanayicilerimizin memnuniyetini gözlerinden okuduk. Fuarda elde edilen başarı, ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizin bir kez daha kanıtı oldu. Kayseri’yi yılın her ayı fuarların yapıldığı, yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan bir şehir yapmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZ ADINA GURUR DUYDUK”

Kayseri’nin mobilya ve çelik kapı sektörlerinde lider konumda bulunduğu hatırlatan Başkan Yalçın, “Kayseri, çelik kapı üretiminde Türkiye'nin merkezi. Türkiye'de üretilen 100 kapıdan 90’ını Kayseri firmaları üretiyor. Bu kadar önemli bir üretim gücünün tanıtımı için hazırladığımız fuarın başarılı geçmesi şehrimiz adına gurur vericidir. Bu daha başlangıç olmuştur. İlerleyen yıllarda KAPEX fuarının daha iyi yerlere geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu fuarın açılmasında katkıları bulunan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’YE YENİ FUARLAR KAZANDIRILACAK

Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezinde önceki yıllarda yılda sadece bir fuar yapılabildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, “Şehrimizde bugün itibariyle mobilya fuarı, çelik kapı, tarım fuarı yapılmaktadır. Mobilya, yan sanayi ve makineleri fuarı ile yatak ve yan sanayi makineleri fuarlarını da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu adımlarımız farklı dinamikleri tetikleyecek ve yeni fuarları da elbette şehrimize kazandıracaktır. Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezimiz bundan sonra da çok sayıda fuara ev sahipliği yaparak şehrimize büyük katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.