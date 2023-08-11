Kayseri OSB'den işsizlik yorumu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı Haziran ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye’deki işsiz sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsiz sayısında ufak bir oranda artış olduğu gözlenmektedir. Dünya genelinde ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda işsizlikte yaşanan ufak artış, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracata dönük yapısının güçlü seyrinin sürdüğünü ve istihdamın dengeli seyirde bulunduğunu ortaya koymuştur.” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, “İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, TÜİK’in verilerinin büyük önem taşıdığına değindiği değerlendirmesinde, “İşgücü 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.” diye konuştu..

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türk sanayicisi üretmeye, istihdam sağlamaya ve her koşulda ihracata yapmaya devam etmektedir. Katma değeri yüksek ve yüksek teknoloji içeren üretimin hem ihracatın artmasında hem de iş gücü sayısı artışında büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bizler, iş dünyası temsilcileri olarak, daha çok üretim ve ihracat ile istihdamın sürdürülebilir şekilde artacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin atacağı etkin ve güçlü adımlarla ekonomik yapısında daha iyi noktalara geleceğine olan inancımız tamdır. Bunların kısa sürede gerçekleşebilmesi adına Devletimiz tarafından atılacak yeni ekonomik adımlar da büyük önem taşımaktadır. İş dünyasına verilen krediler başta olmak üzere yüksek teknolojiye dönük üretime geçilmesi ve diğer tüm desteklerin artarak sürmesi beklentimizdir. Yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkarılması için Türkiye’deki tüm OSB’lerde sanayicilerimizin hizmetine sunulacak yeni arazi tahsisleri yapılması da en büyük beklentimizdir.”