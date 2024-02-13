Kayseri OSB'den işsizlik açıklaması

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2023 yılı Aralık ayı işsizlik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “İşsizlik rakamının 2023 yılı Aralık ayında yüzde 8.8 seviyesine gerilemesi sevindiricidir. 2022 yılı Aralık ayı işsizlik oranının yüzde 10,3 olduğunu hatırlarsak, işsizlik oranındaki düşüş, Türkiye ekonomisinin sergilediği performansın sonucudur. İstihdamdaki artış, üretimi ve ihracattaki artışı tetikleyecektir.” dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, “TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 12,0 olarak tahmin edilmiştir.” diye konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasında, “İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 48,8 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, “Aralık 2023 dönemi işsizlik verileri, önceki aylarda yaşanan ufak çaplı oransal artışın ardından yeniden düşüş eğilimine girildiğini göstermektedir. 6 Şubat depremlerinin etkileri, küresel ekonomik durgunluk ve özellikle AB bölgesi pazarındaki daralamaya karşın ekonomimizin dirençli olması işsizlik rakamlarına da yansımaktadır. Ekonomimizin ihracata dayalı büyüme performansı, istihdamdın artırılmasında güçlü bir dayanak oluşturmaktadır.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, Türkiye ekonomisinin istihdam artışını sürekli hale getirebilmek için güçlü bir irade sergiliyor olmasını önemli bulduklarını belirterek, “Mali yapıda dengelenmenin hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesi önem arz etmektedir. İstihdamdaki artış üretimde ve dolayısıyla da ihracattaki artışı tetikleyen bir unsur olacaktır. Sanayicilerimiz, yeni istihdam kapılarının açılması yönünde elini taşın altına koymaya devam edecektir.” dedi.