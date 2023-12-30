Kayseri OSB'den ihracat değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat-ithalat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Kayseri, Kasım ayında 332 milyon 834 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Şehrimizin Ocak-Kasım 2023 dönemini ihracatı ise 3 milyar 316 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu rakamlar tüm zorluklara karşın ihracatımızın artmaya devam ettiğinin göstergesidir.” dedi.

Türkiye’nin ihracatının 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Yalçın, ithalatın ise yüzde 0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Yalçın, “İhracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalatımız da yüzde yaklaşık 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.” diye konuştu.

Kayseri’nin Kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Kayseri olarak, 332 milyon 834 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3,5 oranında artış sağlanmıştır. 2023 Ekim ayına göre ise yaklaşık yüzde 7,7 artış görülmüştür. Şehrimiz Kasım ayı verilerine göre, 150’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını göstermiştir. İhracat yaptığımız başlıca ülkeler; Irak, Almanya, Belçika, Avusturya, ABD, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Krallık’tır.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, “Şehrimizin ithalatı ise Kasım ayında 111 milyon 204 bin dolar olmuş ve geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 19 azalmıştır. Kasım ayı ithalatımız bir önceki aya göre ise yaklaşık yüzde 1,95 oranında azalmıştır. Ocak Kasım 2023 dönemi ithalatımız 1 milyar 476 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.” şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ihracatının yarıdan fazlası Avrupa Birliği, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere yapılmaktadır. Bu pazarlarda yaşanan daralma ve bununla birlikte artan maliyetler göz önüne alındığında bu 3 önemli pazardaki payımızın azalması göz önüne alınmalıdır. Sanayi üretim şekillerimizin geliştirmek ve yenilemek, orta ve yüksek teknoloji içeren üretime yönelmek gibi bir zaruretimiz bulunmaktadır. Katma değerli üretim yapma kabiliyetini artırmış ve oluşturacağı yeni pazarlara yeni ürünlerle girmeyi başaran bir Türkiye’yi kurmak hepimizin görevi olmalıdır. Sanayicilerimiz; daha çok üretim ve ihracat yapabilmek için yatırım teşvikleri ve krediye kolay ulaşmak arzusundadır. Bunun yanı sıra arsa tahsisi gibi desteklerin de önemi büyüktür.”