Kayseri OSB'den ihracat değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkan Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye’nin ihracatı 2023 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olmuştur.” Şeklinde konuştu.

Kayseri’nin ihracat ve ithalat oranlarına da değinen Başkan Yalçın, “Kayseri, Ağustos ayında 299 milyon 822 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirirken, şehrimizin ilk 8 aylık ihracat rakamı ise 2 milyar 374 milyon 175 bin dolar civarında olmuştur. Ağustos ayında 299 milyon dolar civarı gerçekleşen ihracatımız Temmuz 2023 ihracat rakamlarıyla karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 10,8’lik bir artış görülmektedir. Kayseri’nin 2023 yılı Ağustos ayı ithalatı 133 milyon 19 bin dolar olmuş, ithalatımız 2023 yılı ilk 8 ayında 1 milyar 102 milyon 625 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Temmuz ayında 160,6 milyon dolar civarında gerçekleşen şehrimiz ithalatı Ağustos 2023 döneminde düşüş göstermiştir.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, “TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamları, Türkiye ekonomisinin tüm olumsuz şartlarda dik durabildiğini bizlere göstermektedir. İhracatı hedefleyen ekonomik büyüme anlayışının getirdiği sinerjiyi daha güçlü hale getirmemiz gerekmektedir. Yeni pazarlara ulaşmamız ve pazarlara sunduğumuz ürün çeşitliliğimizi artırmamız, hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin dış ticaretteki konumunu da değerlendiren Başkan Mehmet Yalçın, “İhracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda yüzde 100’ün üzerinde dış ticaret fazlası vermemiz sevindiricidir. Kayseri’nin bu rakamı daha yukarılara taşıma kapasitesi bulunmaktadır. İSO İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesine 17 firmayla katılan şehrimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında büyük katkılar sunmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, değerlendirmesinin sonunda zor koşullara rağmen ihracat yapan tüm firmaları kutlayarak, başarılarının devamı diledi.