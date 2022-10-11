Kayseri OSB'den hemşeri firmalara ziyaret

Kayseri OSB yönetimi, Anadolu Mobilya Fuarı’nın ardından, İstanbul’daki IBIA Expo-2022 Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nda stant açan Kayserili Firmaları ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Başkan Vekili Murat Yibur ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar’dan oluşan Kayseri OSB heyeti, İstanbul’da 6-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen IBIA Expo-2022 Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na katılarak, Kayseri OSB üyesi firmalara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirdikleri IBIA Expo-2022 fuarı ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde açılan Anadolu Mobilya Fuarı’nın hemen ardından İstanbul’da Kayserili firmaları yalnız bırakmayarak yanlarında olduklarını kaydetti.

Yaklaşık 55 Kayserili firmanın yer aldığı IBIA Expo-2022’de, 150 civarı yatak sanayicisinin yer aldığını vurgulayan Başkan Yalçın, fuarın 3’te birinin Kayseri firmalarından oluşmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Başkan Yalçın, Kayseri’de üretim yapan yatak ve yan sanayi firmalarının böylesine önemli bir fuarda boy göstermelerinden dolayı mutlu olduklarını ve fuara katılan tüm Kayserili firmaları kutladıklarını dile getirdi.