Kayseri OSB'den 3'üncü çeyrek mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamına ilişkin açıklamada bulundu.Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Türkiye ekonomisi 2023 yılı üçüncü çeyrek dilimde yüzde 5,9 oranında büyüme sağlamıştır. Bu rakam, yaşanan tüm olumsuzluklara ve bölgesel istikrarsızlığa rağmen Türkiye ekonomisinin büyümedeki güçlü yapısını ortaya koymaktadır. Ekonomimiz üst üste 13 çeyrekte büyüme sağlayarak önemli bir performans göstermiştir.” dedi.

Başkan Yalçın, Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 artış gösterdiğini kaydederek, “3. çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3 artış sağlanmıştır.” diye konuştu.

Yalçın, “Türkiye ekonomisi 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 4, ikinci çeyrekte yüzde 3,9 büyüme sağlamıştı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9'la beklentilerin üzerinde büyüme elde etmiştir. Elde edilen sonuç, sanayiciler olarak bizleri sevindirmiştir. Beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamı geleceğe olan umutlu bakışımızı da güçlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Dünya genelinde yaşanan durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz yansımalarına İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırılarının eklenmesiyle dünya piyasaları çalkantılı yeni bir dönemi yaşamaktadır. Bu olumsuzlukların yaşandığı ortamda Türkiye ekonomisinin, yılın 3. çeyreğindeki beklentileri aşan büyüme performansı not edilmesi gereken bir durumdur. Türkiye ekonomisi, üst üste 13 çeyrekte büyüme başarısı göstererek, olumsuzlukları bertaraf edebilecek kapasiteye sahip olduğu dünyaya kanıtlamıştır.” diye konuştu.