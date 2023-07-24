Kayseri OSB'den 24 Temmuz mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “24 Temmuz 1908’de basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Böylelikle toplumun haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olan 24 Temmuz günü, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı basındır. Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. Kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan basının, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine de önemli katkılarda bulunmaktadır.

Milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, Kayseri’de özveriyle görev yapan yerel gazete, dergi, radyo, internet haber siteleri, haber ajansları temsilcileri başta olmak üzere bütün basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Toplumu bilgilendirme yolunda emek verip hayata veda eden tüm gazetecilere de Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”