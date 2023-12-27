Kayseri OSB'den 2023 değerlendirmesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile 2023 yılı içinde yaptıkları çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2024 yılı beklentilerini dile getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin şehrin en büyük üretim üssü olarak önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, “Bölgemiz, Türkiye’nin OSB’ler sıralamasında alan büyüklüğü bakımından ilk 4’te yer almaktadır. Türkiye’deki üretim merkezleri arasında ilk 5 içinde yer alan Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde 100 bine yakın işçi çalışmakta ve 1500’e yakın işletme bulunmaktadır. Böylesine büyük ve önemli bir üretim merkezinin yönetimi olarak, hazırladığımız projelerimizle sanayicilerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın, Kayseri’nin 2022 yılındaki 3,9 milyar dolarlık ihracat rakamının büyük çoğunluğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik bulunan işletmeler eliyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Yalçın, “Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarının bağrından çıktığı Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, Türkiye’nin 2022 yılındaki yaklaşık 4,5 milyar dolarlık mobilya ihracatının yaklaşık 5’te 1’lik oranını tek başına gerçekleştirmiştir. Bölgemiz, çelik kapı üretimi ve ihracatında açık ara önde bulunmaktadır. Türkiye’de üretilen 100 çelik kapıdan 90’ı bölgemizde üretilmektedir. Bu rakamlar, Kayseri OSB’nin Türkiye için ne denli önemli bir üretim merkezi olduğunun kanıtı durumundadır.” diye konuştu.

Sanayicilere sundukları hizmetleri iki ayrı ana başlıkta toplayabileceklerini kaydeden Başkan Yalçın, adeta bir şehir gibi yönetilen Kayseri OSB’de her türlü alt ve üst yapı hizmetlerini başarı ile sunduklarını belirtti. Yalçın, bunun dışında ise ortaya koydukları yeni projeler ile Kayseri OSB sanayicisinin ve şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetleri de planlayarak, gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Yalçın, “Kayseri OSB’de meslek yüksekokulu kurulmasının adımları attık ve bu konuda başarı sağladık. Kayseri Üniversitesi ile imzaladığımız protokolle Kayseri OSB Teknik Kolejimizin bir bloğunda 3 bölüm ile eğitimin başlamasına katkıda bulunduk. Ayrıca 8 bin metrekare arsamızı meslek yüksekokulu binası yapımı için tahsis ettik. Bunların dışında hayırsever işbirliği ile mimarlık ve mühendislik fakültesi, ortaokul ve ilkokul yapımı konusunda da proje hazırlığımız sürmektedir. Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla; Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde çalışmalarını sürdüren Özel Kayseri OSB Teknik Kolejimiz, yaklaşık 2500 öğrenci ve 150 öğretmen ile eğitim öğretime devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın yürüttükleri çalışmalara ve projelere ilişkin şunları söyledi;

“Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde etkin şekilde güvenliğin sağlanması bakımından çalışmalar yürütmekteyiz. Bölgemiz ana girişlerinde nizamiye kurulması projemizi faaliyete geçirdik ve ilk nizamiyemizin Anbar mevkiinde yapımını tamamladık. İkinci nizamiye inşası çalışmalarımıza da başladık. Bölgemizin genel güvenliğinin sağlanmasına yönelik Kayseri Emniyet Müdürlüğü ile protokol yaptık. Ayrıca bölgemiz sınırları içinde 200’e yakın kamera bulunmaktadır. Tam kapasiteye sahip 11 itfaiye aracı, yeterli bilgi ve donanıma sahip ekibi ve sunmakta olduğu eğitimler ile Kayseri OSB İtfaiyemiz örnek bir merkezdir. Bilişim alt yapımız yeniden oluşturduk ve sanayicilerimize en etkin şekilde hizmet verecek kapasiteye ulaştırılmıştır.

Kayseri Organize Sanayi Bölge’mizde büyük bir ihtiyaç haline gelen sağlık merkezi kurulması yönünde adımlar atmaktayız. İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde projelendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri OSB Fuar Merkezimizi daha verimli kullanabilmek ve her ay fuar yapılır hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Fevzi Mercan cami önünde 40 kadar dükkân kapasiteli bir iş merkezi yapılması projemizde temel atma aşamasına geldik. Fevzi Mercan caminin mimari yapısına uygun revak yapımı projemizi oluşturduk. Çevresel etkiler gözetilerek, atıksu kaynaklı oluşan çamurun bertaraf edilmesine yönelik çamur yakma tesisi kurulumu konusunda fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. 2023 yılında yaklaşık 20 kilometre asfaltlama yaparak ulaşım konusunda bölgemizi daha nitelikli bir hale getirdik. 2024 yılı asfaltlama planlamamızı da şimdiden oluşturduk. Dağ parselleri mevkiinde hayırsever-bölge işbirliği ile yeni bir cami ve iş yerleri inşası projemizi de yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Elektrik alt yapısının güçlendirilmesi maksadıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden talep ettiğimiz yeni trafonun kurulumu devam etmektedir. Yeni trafoya ek olarak, bölgemizde enerji alt yasını güçlendirecek olan yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki alt yapı yatırımımızı projelendirmiş bulunuyoruz. Araç filomuza yeni kattığımız araçlar sayesinde bölge genelinde başta yolların temizliği olmak üzere tüm işleyişimizi daha etkin olarak sağlamaktayız. Dış ticaretin geliştirilmesi adına firmalarımıza destek sağlamaya devam ediyoruz.”

Başkan Yalçın açıklamasında, “Böylesine önemli bir üretim merkezinin yöneticileri olarak tek gayemiz, sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları hizmetleri en iyi şekilde onlara ulaştırmak ve üretimin önünü açacak projeler oluşturmaktır. Bu yolda 2024 yılı bizler için büyük bir çabanın sarf edileceği, birçok projenin temellerinin atılarak yükselmeye başlayacağı ve bazılarının da hizmete sunulacağı bir yıl olacaktır” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri’nin Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığını belirterek, “Şehrimizin ihracat, üretim ve istihdam yürüyüşünde, Kayseri OSB Yönetimi olarak bizlere düşen ne görev varsa tüm imkânlarımızla yapmaya ve fedakârca çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim. Yaptığımız tüm işlerin ve p