Kayseri OSB'den 2023 değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2023 yılı ihracat rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mustafa Yalçın, “6 milyar dolarlık ihracat kaybına yol açtığı hesap edilen 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, yaşanan savaşlara ve dünya çapında ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracatımız 2023 yılında artış göstermiş ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaşmıştır. Elde edilen sonuç, yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan tüm sanayicilerimizin başarısıdır.” dedi.

Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 yılı ihracat rakamının ve 2024 yılı hedefinin Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme politikasının ne denli doğru bir karar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Başkan Yalçın, “Türkiye'nin ihracatı, 2023 yılında 255 milyar doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu başarıda, tüm olumsuzluklara rağmen üretimini sürdüren ve yeni pazarlara açılan sanayicilerin ve ihracatçıların büyük payı bulunmaktadır. Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasında, organize sanayi bölgelerinin üstün bir gayretle çalışmaları sürdürmesi büyük önem arz etmektedir. Kayseri OSB’de yatırım yapan ve üreten tüm sanayicilerimizin bu hedefe ulaşılmasında katkılarının büyük olacağından şüphemiz yoktur” diye konuştu.