Kayseri OSB'den 12'nci Kalkınma Planı'na tam destek

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanlığı kabinesince Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve yapılan görüşmeler sonrasında kabul edilen, 12’nci Kalkınma Planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, iş dünyasının katkılarıyla hazırlanan 12’nci Kalkınma Planının, 5 ana eksenden oluştuğunu ve Türkiye’nin ekonomik dinamizmini artıracak ana hedefleri içerdiğini belirtti.

Yaşanan küresel ve bölgesel hadiselere bakıldığında Türk sanayicisinin yeni çıkış yolları bulmaktan başka çaresi olmadığını ifade eden Başkan Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hazırlanan 12’nci Kalkınma Planı’nın iş dünyası açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, 12’nci Kalkınma Planının 5 yıllık süreçte; nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre ve adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim başlıklarında 5 ana eksenden oluştuğunu müşahede ettiklerini söyledi.

12’nci Kalkınma Planı döneminde ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflendiğini belirten Başkan Yalçın, Türkiye’nin bu büyüme hedefine ulaşabilecek güçte bulunduğuna işaret etti.

Plan dahilinde ortaya konulan 2028 yılında 17 bin 554 dolar kişi başı milli gelire ulaşma hedefinin ulaşılamaz bir hedef olmadığına değinen Başkan Yalçın, ihracat yaparak büyüyen bir ülke olan Türkiye için orta gelir düzeyinden yüksek gelir düzeyine ulaşan bir ülke haline gelmenin zaruret olduğunu kaydetti.

İşsizliğin gelişmenin karşısındaki en büyük engellerden birini oluşturduğunu söyleyen Başkan Mehmet Yalçın, “12’nci Kalkınma Planı’nın işsizlikle mücadele noktasındaki ortaya koyduğu hedef yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlanması yönündedir. 5 yıl sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirilmesi hedefi gerçekleştiği takdirde, millet olarak refah düzeyimizin hedeflerin üzerine çıkması hiç de zor olmayacaktır” dedi.