Kayseri OSB'den '10 Ocak' vurgusu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın mesajında, “Basınımız, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini ifa etmektedir. Bu görevi ifa eden tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü: “Kamuoyunun dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden haberdar olma hakkı, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından biri olan ‘Gazetecilik’ önemli bir meslektir. Ayrıca yerel basın mensupları, kamuoyunu aydınlatma görevlerinin yanı sıra bulundukları ilin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır. Toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi yerine getiren ve fedakârca çalışan basın mensuplarımızın, her ortamda çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın, görev ve sorumluluklarını medya etik kuralları çerçevesinde yerine getireceklerine olan inancımız ise tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle ifa eden basın mensuplarımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”