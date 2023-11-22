Kayseri OSB'de nizamiye projesi tamamlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması amacıyla hazırlanan yeni nizamiye projesinin ilki tamamlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölge sınırlarındaki nizamiye girişleri için uygulamaya aldıklarını projenin ilk aşamasının tamamlandığını söyledi. Başkan Yalçın, “Yeni nizamiyemizin sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısa sürede Abdülhamid Han Bulvarı’nın bölgemiz sınırındaki noktasında 2. nizamiyemizin de temelini atacağız.” dedi.

Başkan Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda ana giriş noktalarında nizamiye kurulması için çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Başkan Yalçın, projenin ilk uygulamasının tamamlandığını belirterek, “Anbar mevkiinde yaptığımız ilk nizamiye, 30 metre kanat açıklığına, 5 metre 60 cm yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip bulunmaktadır. Kısa sürede 4 ana girişte nizamiyelerimizi yapmış olacağız. Bölgemiz, her giriş çıkış noktasının fiziki özelliklerine göre yeniden oluşturulacak uygulama projeleri sayesinde yeni nizamiyelerine kavuşacak. Böylelikle OSB sınırları içindeki güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Yalçın, “Bölgemizin ana girişlerinde kurulacak yeni nizamiye yapılarımızda; plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş çıkışlarda düzen sağlamayı amaçlıyoruz. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkış ve kontrol düzeni sağlamak amacındayız.” dedi.