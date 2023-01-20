Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluk alanında 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunduMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Geçen yılın yarısında göreve gelmiş olmamıza rağmen yaptığımız özverili çalışmalar ve tasarrufu ön palanda tutan anlayışımız ile sanayicilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi etkin şekilde gerçekleştirdik. Bölge içindeki taşıt trafiğinin konforlu ve güvenilir olması için 2022 yılındaki çalışmalarımız özverili bir şekilde devam etti. Gayretli çalışmalarından dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüz personeline teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Yalçın, “Kayseri OSB Bölgesi Fen İşleri Müdürlüğümüzün özverili çalışmaları ile 2022 yılında başarılı bir dönem geçirilmiştir. Bölgemiz sorumluğundaki 150 kilometre yolda geçtiğimiz yıl 1.125 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak yollarımızın bakım ve onarımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca ekiplerimiz parke yol ve kaldırımlarımıza ait 23 bin 450 metrekare beton parke ve 5 bin 700 metretül beton bordür tamiratı gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar sırasında 2 bin 900 saat iş makinası çalışması yapılmış olup, kamyonlarımızla bin 500 sefer yol temel malzemesi, hafriyat ve atık malzeme taşınmıştır.” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki taşıt trafiğinin konforlu ve güvenilir olması için 2022 yılındaki çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Yalçın, “416 adet trafik levhası yenilenmiş ve 150 adet şerit ayırıcı yol delinatörü monte edilmiştir. Bölgemizdeki kaza oranlarının azalmasında en büyük katkısı olan 189 adet hız kesici bariyerin gece görüşünü de kolaylaştıran boyaları yenilenmiştir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, 2023 bahar aylarıyla beraber 17 kilometre yolda asfaltlama çalışması yapacaklarını hatırlatarak, “Asfaltlama yaptığımız ve yenileyeceğimiz yollarımız haricinde kalan tüm yollarımızda bakım onarım çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2023 yılı Kayseri OSB’de ulaşım açısında hiçbir sıkıntının yaşanmadığı bir yıl olacak inşallah.” şeklinde konuştu.