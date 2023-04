Kayseri OSB 20. Mali Genel Kurul gerçekleştirildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Mali Genel Kurulu, Flamingo Delux tesislerinde gerçekleştirildi. Geniş katılımla gerçekleşen genel kurulda sanayicilerin oylarına tek tek sunulan gündem maddelerinin tamamı oy birliği ile kabul edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Genel kurula; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Milletvekili Adayı Adnan İncetoprak, Melikgazi Belediye Başkanı H. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Çinkom-İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdülkadir Güneş, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu, Nobel Fxpo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Kayseri OSB Denetim Kurulu üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, sanayiciler ve konuklar katıldı.

Genel kurulda Divan Başkanlığına Melikgazi Belediye Başkanı ve KAYSER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı H. Mustafa Palancıoğlu, Divan Üyeliklerine ise Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy seçildi.

20. Mali Genel Kurulda konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, “Genel Kurulumuzun bölgemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Alacağımız kararların, bölgemizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerimize daha iyi, kaliteli ve nitelikli hizmet verilmesine büyük katkı sağlayacağına olan inancımı da özellikle belirtmek istiyorum.” dedi.

Başkan yalçın konuşmasında, “24 Haziran 2022’de sizlerin teveccühü ile göreve geldik. O günden bugüne kadar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin çalışma prensiplerini sanayicilerimiz lehine olacak şekilde değiştirdik. Sanayicimizin hizmetkârı olduk. Beytülmal’a el uzatmadık, el uzatılmasına imkân vermedik. Hiç kimse ile kavga içinde olmadık. Bahaneler üretmedik. “Şöyle Olmuştu, Böyle Söylenmişti”nin peşine düşmedik. Yalnızca Allah rızası için sanayicilerimize hizmet etmenin gayretine düştük.” İfadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, eksikleri tespit ettik. Yapılması gereken işleri planladık. Projelerimizi oluşturduk. Sanayicilerimizin zararına olduğu tespit edilen yetersiz ve yersiz bulunan tüm hizmetler durdurduk. Zararın neresinden dönülürse kârdır mantığı ile hareket ettik. Demirbaş sayımı yaptık. Önceki yönetim döneminde ortaya çıkan şikayetlere ilişkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ikinci kez müfettişler görevlendirildiği hepinizin malumudur. Dubai Ticaret Merkezi ve diğer kurulu şirketlerle ilgili ticari faaliyetlerin devam etmesinden dolayı, Bakanlık müfettişleri tarafından Kayseri OSB’deki zarar tespit edilememiştir. Dubai Ticaret Merkezi ve söz konusu şirketler kapatıldıktan sonra durumun akıbeti Bakanlığımız tarafından istenmiştir. Göreve geldiğimizde önümüzde devasa bir sorun olarak bulanan Dubai Ticaret Merkezi’nin tüm hesapları bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. Bağımsız Denetçilerin raporu sonuçlanmak üzeredir. Kayseri OSB’nin menfaatleri doğrultusunda hareket edilip rapor ilgili mercilere ulaştırılacaktır. Kayseri OSB’yi asli görevlerine döndürdük ve döndürmeye de devam ediyoruz. İlk 6 ayda, Kayseri OSB’mizin en iyi şekilde hizmet sunması için verdiğimiz mücadelemizin meyvelerini de aldık. Bankalara borçlu olarak devralmış olduğumuz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ayağa kaldırdık. 24 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar bankalardan tek kuruşu kredi kullanılmamıştır. Yüce Allah’a çok şükür ki, Kayseri OSB artık lüzumu olmayan harcamalardan arınmıştır ve tek kuruş borçlu değildir. Kayseri OSB’miz 2018 yılından bu yana mali açıdan en mükemmel dönemini yaşamaktadır. Bugün itibariyle kasasında 150 milyon TL’yi aşan nakdi ve gayri nakdi bir varlığımız bulunmaktadır. Bu rakam yönetimimizin yüz akıdır, sanayicimize hizmet aşkımızın göstergesidir.” diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Görevde olduğumuz yaklaşık 1 yıllık süreçte her hizmeti yeniden kurgulamak ve daha iyisine ulaşmak adına çalıştık. Sanayicimizi desteklemek, sıkıntıları kısa sürede çözebilmek ve eksikleri tamamlamak için birçok projeyi de gündemimize aldık. Kayseri OSB Fuar Merkezimizde yılda 12 fuar yapabilmek hedefiyle yola çıktık. 2023 yılında 6 fuar yapılması için planlamamızı gerçekleştirdik. Ancak, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında fuar organizasyonlarında değişimler yapılması zorunlu olmuştur. Deprem sonrasında Kayseri OSB Fuar Merkezimiz, Kayseri iş dünyasının katkıları ile LOJİSTİK ÜS haline getirilmiştir. Kayseri OSB yönetimi olarak, fuarlardan elde edeceğimiz gelirlerimizin önemli bir bölümünden vazgeçtik. Depremden etkilenen insanlarımızın yarasına merhem olabilmek için çaba gösterdik. Kayseri OSB’de meslek yüksekokulu kurulması projemizde büyük ilerleme sağladık. Kayseri Üniversitesi ile imzaladığımız protokol ile 8 bin metrekare arsamızın kullanıma açtık. Kayseri OSB sınırları içinde etkin şekilde güvenliğin sağlanması bakımından çalışmalar yürüttük.

Bölgemiz ana girişlerinde Nizamiye Projemizi hayata geçirdik. Ambar mevkiinde yakın zamanda ilk nizamiyemizin temelini hep birlikte atacağız inşallah. Polisimizin bölgemiz sınırları içinde Gece Devriyesine başlamasını sağladık. Bilişim ve teknoloji alt yapımıza ilişkin yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin GES ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 100 milyon TL tutarındaki alt yapı yatırımını planladık. Bu yaz inşallah etap etap gerçekleştireceğiz.

Kayseri OSB’mizde büyük bir ihtiyaç olan sağlık merkezi kurulması yönünde Sağlık Bakanlığımız ile çalışma programı başlattık. Fevzi Mercan cami önünde yeni iş merkezi yapılması için projemizde son aşamaya geldik. Yaklaşık tutarı 90 milyon TL olan asfaltlama çalışmalarımıza Mayıs ayında başlıyoruz. Bu sayede bölgemizdeki ulaşımı daha nitelikli bir hale getireceğiz. Dağ parselleri mevkiinde hayırsever-bölge işbirliği ile yeni bir cami inşası projemizi oluşturduk.

Yeri gelmişken şu hususu ifade etmeliyim ki, Kayseri OSB yönetim ve denetim kurullarındaki tüm arkadaşlarımız büyük bir fedakârlıkla çalışıyorlar. Bu anlamda yönetim ve denetim kurulu üyesi arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim emek veren tüm yönetimimizden ve bölge müdürlüğü personelimizden de razı olsun. Sanayicilerimizin ihracat, üretim ve istihdam yürüyüşünde Kayseri OSB yönetimi olarak bize düşen ne varsa yerine getireceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 20. Olağan Mali Genel Kurulumuzun Bölgemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini bir kez daha Yüce Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Mali Genel Kurulu’na katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bildiğiniz gibi 2 buçuk aydır Kayseri’de değildim. Deprem bölgesinde hem depremle, afetle mücadele edebilmek hem de depremin yaralarını sarabilmek için bir mücadelenin içerisindeydik. Kayseri’ye geldiğimde ve 8 buçuk aylık süre içerisinde bu ilin valisi olmaktan dolayı her gün gurur duydum. Bu 2 buçuk aylık süre içerisinde gördüm ki duyduğum gururun on kat artması gerekiyormuş çünkü Kayseri yağmur oldu ve afet bölgesine yağdı. Yaraların sarılması için her yerde bir Kayserili vardı. Böyle bir ilin valisi olmak, böyle bir ile hizmet etmekten dolayı şeref duyduğumu tekrar belirtmek isterim.” diye konuştu.

Genel kurula katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Organize Sanayimizin gerçekten onuruna, pozisyonuna yakışan bir anlayış içerisinde yapılan nezih bir genel kurul gördüm. Sizleri, şehrimizi seviyoruz ve sevdalıyız. 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el ele çalışıyoruz. 2 dönem pandemi yaşadık ardından deprem ve Rusya-Ukrayna savaşı, sel felaketi gördük. Dünyadaki krizin yanında ülkemizin her konumunu ilgilendiren ve ister istemez ekonomiyi önemsediğimiz pozisyonda böyle dönemlere rağmen Kayserimiz hayırseverliğiyle, fedakârlığıyla ve yaptığı çalışmalarla yüz akımız oldu. Yerel yönetimler olarak buna rağmen hizmetten hizmete koştuk. Ekonomiye can suyu verecek çalışmalar yaparken 4 milyar dolara varan ihracatımız ile yüz akımız olurken özellikle ticaret ve sanayi odamızın yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla organize sanayimizi 150den fazla ülkeye ihracat yapma suretiyle gururumuz oldunuz. İnşallah 4. Organize sanayi bölgemizde hayata geçer diyorum ve çalışmalar devam ediyor. Sanayi deyince akla yalnızca makine gelmez, tarım da akla gelir. Tarımla ilgili sulama konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız; ‘üretmesi sizden uygun fiyata su vermesi bizden’ diyor ve yüzde 50 indirim müjdesini veriyor” dedi.

Genel Kurul’da Divan Başkanlığı da yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, ”Her zaman söylüyorum Cenab-ı Allah sanayicimizin yüzünü güldürsün, onların daha çok üretim ve ihracat yaparak hem şehrimize hem ülkemize katma değer üretim yaparak önünü açmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Depremden dolayı tekrar geçmiş olsun diyorum. Kayseri olarak sanayici, ticaret adamı, esnaf ve hayırseverlerimizin bu süreçte çok büyük destekleri oldu ben herkese teşekkür ediyorum. Sayın valimiz koordinatör vali olarak oraya gitti ve biz arandığımızda neye ihtiyaç varsa TIR ile gönderdik. Kayseri deprem koordinasyon merkezi kurarak sanayi odamız, ticaret odamız, OSB başkanlarımız, Kızılay’ımız ve tüm kurumlarımız belediyelerimizle de hareket ederek 700 TIR’dan fazla yardımı deprem bölgelerine gönderdik” şeklinde konuştu.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “Birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel işler yapacağız. Bütün emektar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte hareket edeceğiz. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “Ülkemiz ve şehrimiz için ekonomisine, ticaretine, istihdamına katkı vermek için can siper hane çalışan çok değerli sanayicilerimiz, kıymeti üyelerimiz ve değerli iş insanları hepinizi selamlıyorum. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Tam gaz çalışmaya, ülkemiz ve şehrimiz için üretmeye, ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.