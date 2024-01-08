Kayseri'nin lider iş kadınları aynı masada buluştu

Kayseri Lider İş Kadınları Derneği düzenledikleri Kahvaltıda projelerini ve derneğin neler yapacaklarını anlattılar..Mehmet UZEL (KAYSERİ iGFA)

Toplantıya Kayseri’nin bütün milletvekilleri,belediye başkanları katıldı..Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluilarının başkanları katıldı..Dernek Başkanı Nurhayat Canbolat Vural, ‘Artık sanayide olsun,işletmelerde olsun biz kadınlarda varız’dedi..Bu kahvaltıda amacımız siz misafirlerimize yeni projelerimi,fikirlerimizi,sizlerden alacağımız fikirlerle Kayserimizi dahada ön plana çıkaracağız’dedi..

Toplantıya Katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, ‘Kayserimizin kadınları babaları ve erkek kardeşleri gibi ticarette düşkün olup artık direksiyonu ele geçirmek istiyorlar..Bunun için lider iş kadınları Derneği (KLİK),üyelerine ve başkanı Nurhayat Canbolat Vural’a teşekkür eder..Yollarının açık olmasını temenni ederim’dedi...