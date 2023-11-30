Kayseri'nin ihracatta yüzü gülüyor

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekim ayında Kayseri’nin 308 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Gülsoy, Kayseri’nin 2023 Ocak-Ekim dönemini ise 2 milyar 984 milyon dolar ihracat ile kapattığını belirtti.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Ekim ayı ihracatımız 308 milyon 906 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalış yaşanmıştır. 2023 Eylül ayına kıyasla yüzde 2,5 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Ekim ayında 113 milyon 427 bin dolar olmuştur. Geçtiğimiz Eylül ayına oranla yüzde 23,84 oranında azalış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Eylül döneminde ihracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Birleşik Krallık, Fas, Fransa, İtalya, Romanya ve Cezayir’dır. Kayseri’den Eylül ayında 152 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Halı, Su Ürünleri, ve Hayvansal Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Madde ve Mamulleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.